'악의 제국' 9년 간 우승 못한 감독. 팬들 분노의 '퇴진' 목소리에 선수들 "최고의 감독" 감쌌다

뉴욕 양키스 애런 분 감독. AP 연합뉴스

뉴욕 양키스 애런 분 감독. AP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 권인하 기자]뉴욕 양키스는 또 월드시리즈 우승에 실패했다. 탬파베이 레이스와의 아메리칸리그 디비전시리즈에서 1승도 거두지 못하고 3연패로 탈락했다.

트렌트 그리샴이 삼진으로 물러나며 양키스의 시즌이 끝난 순간, 관중석에서는 감독 교체를 요구하는 팬들의 구호가 들렸다. 양키스의 애런 분 감독은 9년째 양키스를 이끌었지만 부임 때 약속했던 월드시리즈 우승을 이루지 못했다. 분 감독의 계약 기간은 내년까지. 탬파베이에 패한 뒤 자신의 거취와 향후 계획에 대한 질문을 받은 분 감독은 "그런 대화와 논의는 나중에 할 일"이라고 답했다.

팬들은 또 우승을 하지 못한 분 감독에 화를 내고 있지만 구단과 선수들은 그에 대한 신뢰가 두텁다.

Advertisement

양키스는 올시즌 93승으로 아메리칸리그 동부지구에서 탬파베이에 이어 2위에 올랐지만 아메리칸리그에서 승률 2위였다. 분

MLB.com에 따르면 브라이언 캐시먼 단장은 분 감독에 대해 "정말 훌륭한 감독"이라고 평가하며 "우리가 이 자리에 있는 데는 이유가 있지만, 분 감독도 그중 하나다"라고 말했다.

Advertisement

우완 선발 캠 슐리틀러는 "라커룸에 있는 모든 선수는 분 감독을 지지한다"라며 "분 감독은 항상 선수를 우선으로 생각한다. 그 점이 매우 중요하다고 생각한다. 그는 우리 팀과 선수들에게 정말 잘해줬다. 우리는 그를 신뢰한다. 나도 분 감독의 결정에 신뢰를 보내지 않은 날은 단 하루도 없었다. 감독과 좋은 관계를 유지하고 있고, 앞으로도 그를 지지할 것"이라고 엄청난 신뢰감을 보냈다. 이어 "나는 앞으로도 오랫동안 이곳에서 뛰고 싶고, 그때도 분 감독이 팀을 이끌고 있으면 좋겠다. 팀이 기대에 미치지 못하면 감독이 비난을 받을 수 있겠지만, 결국 경기 결과는 선수들에게 달려 있다. 우리 스스로 기대 수준을 더 높여야 한다"라며 선수들이 더 분발해야 한다고 했다.

Advertisement

뉴욕 양키스 애런 저지. AFP 연합뉴스

뉴욕 양키스 캠 슐리틀러. AP 연합뉴스

애런 저지 역시 분 감독을 지지했다. 저지는 "그는 우리 감독이고, 팀을 이끄는 사람이다. 선수들이 성공할 수 있도록 올바른 상황을 만들어준다"며 "내가 부상에 시달리며 100경기를 결장한 시즌에도 분 감독은 팀을 잘 운영했다. 우리가 포스트시즌에 진출해 월드시리즈 우승에 도전할 기회를 얻을 수 있도록 최선의 여건을 마련해줬다. 그는 분명 언제나 우리 편이었다"라며 그의 능력에 대한 믿음을 드러냈다.

Advertisement

저지는 오히려 구단에 전력 강화를 위한 노력을 바랐다. 저지는 "우리는 양키스다. 구단이 전력을 다해 필요한 것을 찾아 나서야 한다. 우리 팀에 부족한 부분이 있다면, 특정 선수를 영입하든 구단 내 인력을 보강하든 무엇이든 필요한 것을 찾아야 한다"면서 "내가 양키스와 다시 계약한 이유는 매년 우승을 놓고 싸우기 위해서다. 구단이 전력을 다해야 한다"라고 말했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com