"구자욱 모레 재검, 수비는 없다. 형우가 힘 내야" 최종전 좌익수 선발 출전, 삼성의 '플랜B' 본격가동

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 좌익수 선발 출전한 삼성 최형우. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.17/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]정규시즌 2위로 플레이오프(PO) 직행 티켓을 거머쥔 삼성 라이온즈가 구자욱 복귀 후 B플랜을 본격 가동한다.

핵심 타자 구자욱의 복귀 가능성과 맞물려, 삼성의 가을 타선 극대화를 위한 '최형우 좌익수 카드'가 본격적인 시험대에 오른다.

구자욱은 지난 9월 30일 대구 한화전 주루 플레이 중 왼쪽 햄스트링 대퇴이두근 힘줄이 0.5~1cm 가량 손상되는 진단을 받았다. 올 시즌 타율 0.371, 출루율 0.458로 타격왕과 출루왕 2관왕을 차지하고, 결승타 18개와 득점권 타율 0.414를 기록하며 공격 전반을 이끈 리딩히터의 뼈아픈 이탈.

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다행히 빠른 치료 덕분에 현재 통증이 가라앉아 일상생활과 가벼운 거동에는 지장이 없는 상태다. 오는 13일 MRI 재검진에서 긍정적인 소견이 나온다면 플레이오프 출전이 가능해진다.

하지만 박진만 감독은 "컨디션이 호전돼 PO 엔트리에 합류하더라도, 현재 상태에서 외야 수비를 소화하는 것은 현실적으로 불가능하다"고 못 박았다. 햄스트링 재발 위험으로 인해 구자욱은 지명타자 또는 특급 대타로만 제한 기용돼야 하는 상황.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 타격하는 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

문제는 좌익수 구자욱이 지명타자로만 나설 경우, 팀의 지명타자 자리를 전담하던 최형우와 중복된다는 점이다. 단기전에서 최고 타자 두 명 중 한 명을 벤치에 묶어두는 것은 공격력 손실이 너무 크다.

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이 딜레마를 해결하기 위해 삼성 벤치가 꺼내 든 해결책은 바로 최형우의 좌익수 수비 출전이다.

박진만 감독은 올 시즌 초 "최형우를 일주일에 최소 1번 이상 좌익수로 기용하겠다"는 구상을 밝힌 바 있다. 최형우 역시 긍정적 마인드로 스프링캠프부터 좌익수 수비를 준비해 왔다.

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시즌 중에는 체력 안배 등으로 구상이 현실화 되지 못했지만, 플레이오프 시작 예정일(10월 25일)을 앞두고 타선의 파괴력을 극대화하기 위해 다시 이 카드를 꺼내 들었다.

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9월30일 한화전 부상으로 고통스러워 하는 구자욱. 사진제공=삼성 라이온즈

특히 홈구장인 대구 삼성라이온즈파크는 외야가 넓지 않아 최형우의 수비 부담을 상대적으로 줄여줄 수 있다는 계산도 작용했다.

박진만 감독은 11일 대구 KT전을 앞두고 최형우의 좌익수 기용 계획을 공식화했다.

박 감독은 "최형우 선수가 좌익수로 내일(12일 KT와 시즌 최종전) 수비에 나간다. 본인도 이제 그런 부분 알고 또 본인도 나가겠다고 했다. 올해 포스트시즌에서 자욱이 수비는 어렵고, 모레 영상을 찍어봐야 되겠지만 웬만하면 형우가 좀 힘을 내야 될 것 같다"고 당부했다.

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박진만 감독의 말대로 최형우는 시즌 최종전에서 좌익수로 선발 출전해 실전 수비 감각을 점검한다. 구자욱의 '수비 불가'가 확정적인 상황에서 최형우가 좌익수 수비를 안정적으로 소화해 준다면, 삼성은 구자욱과 최형우를 동시에 타선에 배치하는 최상의 라인업을 가을 무대에서 가동할 수 있게 된다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com