MIL 큰일났다, 오타니가 피칭머신 볼을 때렸다...작년 투수로 10K, 타자로 3홈런 악몽 되살아나나

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[스포츠조선 김용 기자] 밀워키 만나 대 반전을 이뤄낼 것인가.

예상대로다. 내셔녈리그 최강팀끼리 챔피언십 시리즈를 치른다.

LA 다저스와 밀워키 브루어스. 역시 화제는 다저스 슈퍼스타 오타니다. 그가 밀워키를 만나 살아날지가 관심사다.

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오타니는 시즌 막판 무릎, 이두근 부상으로 부상자 명단에 올랐다. 컨디션 엉망. 투수 겸업은 포기했고, 가을야구 타자에 집중하기로 했다.

하지만 타격감이 쉽게 살아날리 없다. 제 아무리 오타니라도. 오타니는 애틀랜타 브레이브스와의 디비전시리즈 4경기 13타수 2안타로 부진했다. 홈런, 타점은 없었다.

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하지만 밀워키와의 챔피언십 시리즈가 다가오니 기대감이 커진다. 지난해 기억이 있기 때문.

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오타니는 지난해에도 디비전 시리즈와 밀워키와의 챔피언십 시리즈 초반 타격 침묵에 빠졌었다. 하지만 4차전에서 투수로 나서 6이닝 10삼진, 타자로 3홈런을 치는 믿기 힘든 활약으로 팀을 월드시리즈에 올려놨다.

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밀워키도 오타니가 작년 4차전에서 막을 수 없는 괴물로 변신한 걸 잊지 않고 있다. 밀워키의 1차전 선발인 제이콥 미저라우스키는 "그가 세상 최고인 것처럼 투구해야 한다"며 "내 공을 믿고 오타니를 이겨내며 맡은 역할을 하겠다"고 강조했다.

오타니는 실제 1차전을 앞두고 빠른 공이 나오는 기계를 상대해 타격 훈련을 했다. 올해 거의 하지 않은 오타니의 훈련. 그가 스윙으로 무언가를 찾으려 할 때 쓰는 방법이다. 그만큼 챔피언십 시리즈 준비에 진심이라는 의미다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com