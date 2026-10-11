롯데 이런 외국인 다 있네, 왜 눈물 펑펑 쏟았을까…"동료들이 어렵게 동점 만들었는데"

눈물을 삼키는 롯데 자이언츠 이이무라 쇼타(오른쪽). 사진제공=롯데 자이언츠

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "동료들이 9회에 동점을 어렵게 만들었는데…."

롯데 자이언츠 아시아쿼터 일본인 투수 이이무라 쇼타는 10일 부산 LG 트윈스전 등판을 마치고 눈물을 펑펑 흘렸다.

롯데는 정규시즌 마지막 홈경기를 승리로 장식하려는 의지가 대단했다. 1-3으로 뒤진 9회말 나승엽이 동점 2타점 적시타를 날려 3-3 균형을 맞췄다.

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김태형 롯데 감독은 연장 10회초 이이무라를 마운드에 올렸다. 이이무라는 반드시 무실점으로 이닝을 틀어막고 싶었지만, 1사 후 문정민에게 유격수 왼쪽 내야안타를 내주면서 꼬였다. 문보경의 우전 안타로 1사 1, 3루 위기로 이어졌고, 송찬의에게 3루수 왼쪽 내야안타를 내줘 결국 실점해 3-4가 됐다.

롯데는 계속된 1사 1, 2루 위기에서 박정민으로 투수를 교체했다. 벤치의 결정을 듣고 마운드를 내려오기 시작할 때부터 이이무라는 눈물을 글썽이고 있었고, 더그아웃에 와서야 참았던 눈물이 터졌다.

롯데 자이언츠 이이무라 쇼타(오른쪽)이 눈물을 흘리며 더그아웃으로 향하고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 7회말 실점 위기를 막아낸 롯데 이이무라. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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박정민이 추가 실점을 막았지만, 롯데 타선이 10회말 반격에 실패해 결국 4대3로 졌다. 이이무라는 이 모든 것이 본인 탓인 것 같아 고개를 숙였다.

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이이무라는 "동료들이 9회에 동점을 어렵게 만들었는데, 내가 너무 허망하게 점수를 줬다. 미안하고 너무 아쉬워서 눈물이 났다. 마지막 경기인데 팬분들께 좋은 모습을 못 보여드린 것 같다"고 눈물의 이유를 설명했다.

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김태형 감독은 이이무라가 서러운 눈물을 흘린 사실을 경기 중에는 몰랐다. 나중에야 확인하고 깜짝 놀랐다고.

김 감독은 "나는 우는지 몰랐다. 지인들이 영상을 (휴대전화로) 막 보내놨길래 알았다"며 이이무라를 다독였다.

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이이무라는 지난 6월 아시아쿼터 교체 선수로 롯데에 합류해 불펜에서 보탬이 됐다. 32경기에서 2승, 5세이브, 8홀드, 33⅓이닝, 평균자책점 6.21을 기록했다.

롯데와 함께한 시간은 5개월도 채 되지 않았지만, 프로의 꿈을 이루게 해준 롯데 구단을 향한 애정이 남다른 것으로 알려졌다. 이이무라가 내년에도 롯데와 함께할 수 있을지는 장담하기 어려운 상황. 그런 팀을 향한 애정이 서러운 눈물로 표현됐다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 롯데 이이무라가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com