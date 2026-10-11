도발도 사이영급? 스쿠벌 직격한 미즈 "네가 누구든 신경 안써"…설욕 향한 배수의 진인가

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[스포츠조선 박상경 기자] 내셔널리그 사이영상 후보로 거론되고 있는 제이콥 미저라우스키(밀워키 브루어스)가 태릭 스쿠벌(LA 다저스)을 직격했다.

미저라우스키는 11일(한국시각) 다저스와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 1차전에서 스쿠벌과의 맞대결 소감에 대해 묻자 "상대 투수에 대해선 크게 의식하지 않는다"고 말했다. 그는 "상대 타자에 집중하고 있다. 개인적으로 투수 간 맞대결 자체에 큰 의미를 느끼지 않는다"며 "팀원들이 상대 투수를 잘 공략해주길 바란다"고 덧붙였다.

미저라우스키는 현재 내셔널리그 최강 투수로 꼽힌다. 올 시즌 30경기 174⅔이닝 16승5패, 평균자책점 1.80, 252탈삼진, WHIP(이닝당 출루허용률) 0.80의 뛰어난 기록을 쌓았다. 평균 구속 100마일(약 161㎞) 이상의 포심 패스트볼이 인상적. 양대리그 통틀어 평균자책점과 탈삼진, WHIP, 피안타율(0.157) 부문 1위를 달성한 그가 사이영상을 차지할 것이 유력히 거론되고 있다.

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밀워키와 2년 연속 NLDS에서 맞붙는 다저스는 스쿠벌로 맞불을 놓았다. 디트로이트 타이거스 시절인 2024~2025년 2년 연속 아메리칸리그 사이영상을 차지한 스쿠벌은 다저스 합류 후 10경기에서 5승2패, 평균자책점 2.61이었다. 지난 3년 간 투수 WAR(대체 선수 대비 승리 기여도) 1위를 기록했던 기록은 미저라우스키의 대항마로 여겨지기에 충분해 보인다.

밀워키는 지난해 다저스와의 NLDS에서 스윕패를 당하며 허망하게 탈락했다. 미저라우스키는 지난해 NLDS에서 다저스를 상대로 등판했으나 5이닝 3안타 1볼넷 9탈삼진 2실점(1자책) 호투를 펼치고도 패전 투수가 된 바 있다. 또 다시 다저스를 만난 올해 전의를 불태우는 모습이다.

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다만 평정심을 잃진 않은 모습. 미저라우스키는 다저스 타선에 대해 "존을 적극적으로 공략해 땅볼을 유도하거나, 빠른 카운트에서 승부를 보는 전략을 취하려 한다. 정규시즌 때와 크게 바뀌는 건 없다"고 말했다. 다저스 타선의 핵심으로 여겨지고 있으나 최근 부진한 오타니 쇼헤이 공략법에 대해서도 "어떻게든 배트에 공을 맞춰 출루하려 할 것이다. 세계 최고의 타자라고 여기며 상대해야 한다"고 강조했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com