[오피셜] '통산 1295경기 묵묵한 헌신'→'원조 유틸리티' 오선진, 19년 프로 생활 마침표…현역 은퇴 선언

사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] 묵묵하게 내야 전 포지션을 지키며 팀의 빈자리를 채웠던 '소금 같은 베테랑' 오선진(37)이 19년간의 프로 유니폼을 벗고 정들었던 그라운드를 떠난다.

키움 히어로즈는 11일 "내야수 오선진이 19년간의 프로 선수 생활을 마무리하고 현역 은퇴를 결정했다"라고 공식 발표했다.

2008년 프로에 첫발을 디딘 이후 네 구단의 유니폼을 입으며 KBO리그의 격동기를 온몸으로 버텨낸 베테랑의 마침표다.

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오선진은 성남고를 졸업하고 2008년 신인드래프트 2차 4라운드(전체 26순위)로 한화 이글스에 입단하며 프로 무대에 데뷔했다.

화려한 스포트라이트를 받는 슈퍼스타는 아니었지만, 팀에 없어서는 안 될 가장 믿음직한 엔진이었다. 2루수, 유격수, 3루수는 물론 필요할 때는 1루까지 내야 전 포지션을 완벽하게 커버하는 넓은 수비 범위와 안정된 핸들링, 그리고 벤치의 작전을 100% 수행하는 번트와 팀 배팅 능력으로 사령탑들의 절대적인 신뢰를 받았다.

사진제공=키움 히어로즈

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커리어의 굴곡 속에서도 오선진의 가치는 늘 빛났다. 친정팀 한화에서 굵직한 활약을 펼친 뒤 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠를 거쳤고, 2025시즌을 앞두고 키움 히어로즈에 둥지를 틀었다.

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젊은 선수들이 주축을 이룬 키움에서 오선진은 풍부한 경험과 노련미를 바탕으로 든든한 맏형이자 내야의 중심축 역할을 톡톡히 해냈다.

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그는 KBO리그 통산 17시즌 동안 1295경기에 출전해 타율 2할3푼9리, 680안타, 251타점을 기록했다.

오선진은 구단을 통해 19년간 함께했던 야구 인생에 대한 깊은 감사와 함께, 마지막 팀이었던 키움의 젊은 후배들을 향한 따뜻한 격려를 잊지 않았다.

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사진제공=키움 히어로즈

그는 "19년간의 선수 생활을 마무리하게 됐다. 한화에서 시작해 삼성과 롯데를 거쳐 마지막을 키움에서 마무리할 수 있어 감사하다"라고 진심 어린 소회를 밝혔다.

이어 "키움에는 어린 선수들이 많고 좋은 재능을 가진 선수들도 많다. 앞으로 선수들이 경험을 쌓고 성장한다면 지금보다 훨씬 좋은 팀이 될 수 있다고 생각한다. 팬 여러분께서도 많은 응원을 보내주시길 부탁드린다"고 당부했다.

끝으로 오선진은 "19년 동안 야구를 할 수 있었다는 것 자체가 내게는 큰 행운이었다. 그동안 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"라며 담담하면서도 뭉클한 마지막 인사를 전했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com