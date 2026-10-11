[오피셜] '역대 최다 신기록' KIA, 3위 확정 직관 열기 뜨겁다…2024년 통합 우승 시즌 기록 갈아치웠다

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 시즌 37번째 전석 매진을 기록하며 타이거즈 홈 최다 관중 돌파를 알리는 전광판 모습. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 타이거즈 선수단이 국민의례를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 구단 한 시즌 홈 최다 관중 신기록을 작성했다.

KIA는 11일 광주기아챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에 관중 2만500명이 입장했다고 발표했다. 올 시즌 37번째 홈경기 매진.

KIA는 올 시즌 홈 누적 관중 127만8888명(평균 1만7763명)을 달성했다. 이는 중전 홈 최다 관중 기록인 2024년 시즌의 125만9249명(평균 1만7250명)을 넘어선 구단 역대 최다 신기록이다. 2024년은 KIA의 통합 우승 시즌이었고, 올해 KIA는 최하위권이라는 예상을 깨고 3위 확정을 눈앞에 두고 있다.

Advertisement

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 이범호 감독이 국민의례를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 시즌 37번째 전석 매진을 기록하며 타이거즈 홈 최다 관중 돌파를 알리는 전광판 모습. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

KIA는 첫 100만 관중을 돌파했던 2017년 시즌을 시작으로 2024년, 2025년 시즌에 이어 통산 4번째 100만 관중을 돌파를 기록했다.

지난달 5일 KT 위즈전에서는 31번째 매진을 발표, 구단 최다 신기록을 갈아 치웠다. 그리고 이날까지 37번째 매진을 기록해 홈경기 매진 행진도 계속 이어 나가고 있다.

Advertisement

KIA는 홈 최다 관중 신기록 수립을 기념하고, 이번 시즌 팬 성원에 보답하기 위해 12일 LG 트윈스와 치르는 최종전에 다양한 팬 감사 이벤트를 진행할 예정이다.

Advertisement

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 2027 KBO 신인 드래프트에서 KIA 타이거즈에 지명받은 신인 선수들이 애국가를 제창하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com