KT 위즈, 시즌 마지막 시리즈 맞아 '위즈패밀리 in 위즈파크' 진행, 3500여 팬 운집 호황

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KT 위즈가 정규시즌 마지막 원정 시리즈를 맞아 홈구장에서 연고지 소상공인과의 상생을 위한 뜻깊은 행사를 개최했다.

KT 위즈는 11일 홈구장인 수원 KT위즈파크에서 올 시즌 세 번째 '위즈패밀리 in 위즈파크' 행사를 진행했다.

'위즈패밀리'는 KT 위즈 구단의 대표적인 ESG(환경·사회·지배구조) 활동의 일환이다. 연고지 수원 지역 소상공인과의 협업을 통해 지역 경제 활성화를 도모하고자 기획됐다.

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이날 KT는 원정 경기 응원전과 먹거리 장터를 결합해 팬들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

구단은 위즈파크의 중앙 테이블석과 1루 응원지정석을 무료로 개방하고, 대구에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기를 전광판에 생중계했다. 현장을 찾은 팬들은 응원단과 함께 응원전을 펼치고 다양한 팬 참여형 이닝 이벤트에 참여하며 열기를 더했다.

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또한 경기장 중앙 출입구에는 수원 연고지역 소상공인들이 운영하는 푸드트럭 8대를 배치해 경기장을 방문한 팬들에게 풍성한 먹거리를 제공했다. 참가비가 무료인 만큼, 팬들이 구매한 식음료 매출이 지역 소상공인들

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에게 직접 전달되는 구조로 지역 상권에 실질적인 도움을 더했다.

이날 행사에는 지난 1회차(500여 명) 대비 무려 7배가 넘는 3500여 명의 팬들이 방문해 위즈파크를 가득 메우며 뜨거운 반응을 보였다.

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행사에 참여한 김윤씨(17·수원 조원동)는 "포스트시즌 전 마지막 시리즈였는데 많은 팬들과 함께 응원할 수 있는 기회가 생겨 즐겁다"며 "구단에서 준비한 이벤트에 참여해 선물도 받아 두 배로 기쁘고, KT가 승리할 수 있도록 열심히 응원하겠다"고 소감을 밝혔다.

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또 다른 참여자 이현민씨(27·수원 인계동) 역시 "대구 원정 직관을 가지 못해 아쉬웠는데 위즈파크에서 경기를 함께 관람할 수 있어 기쁘다"며 "아침 일찍 방문해 기다렸는데, 내가 지출한 비용이 지역 상권에 좋은 영향을 미칠 수 있다고 하니 보람이 있었다. 팀이 꼭 승리했으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

이 바람대로 KT는 5회까지 힐리어드의 연타석 홈런으로 기선제압을 하며 5회까지 10-1로 크게 앞섰다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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사진제공=KT 위즈