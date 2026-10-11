오타니는 1할쳐도 성역! 다저스 이름값에 눈 멀었나 → 사장이 한다는 소리가..

Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani, right, celebrates winning Game 4 of baseball's National League Division Series against the Atlanta Braves, Wednesday, Oct. 7, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)

Oct 7, 2026; Cumberland, Georgia, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) celebrates after defeating the Atlanta Braves in game four of the NLDS for the 2026 MLB Playoffs at Truist Park. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이는 타율 1할을 쳐도 '성역'인 모양이다.

오타니는 11일(한국시각) 현재 포스트시즌 포함 최근 22경기 타율 1할5푼7리 홈런 0개에 단 1타점, 출루율 2할8푼6리 장타율 0.205를 기록했다. 디비전시리즈 4경기에서는 13타수 2안타에 그쳤다.

벤치에 앉아도 고개가 끄덕여질 성적이다. 그러나 다저스 구단 생각은 다르다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 11일 '오타니가 밀워키 브루어스와 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 다시 한번 폭발적인 타격감을 선보이며 역사를 재현할 수 있을까?'라고 기대했다.

MLB닷컴에 따르면 앤드류 프리드먼 다저스 야구운영사장은 "제 생각에 오타니는 세계 최고의 선수다. 언젠가 오타니가 터지는 순간이 올 것이다. 그때가 되면 상대 팀은 커다란 곤경에 처하게 될 것"이라고 무조건적인 신뢰를 표출했다.

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다저스는 12일부터 밀워키와 내셔널리그 왕좌를 두고 7전제 시리즈를 펼친다. 지난해 챔피언십시리즈 리턴매치다. 다저스는 2025년에도 밀워키를 챔피언십시리즈에서 만나 4승 무패 셧아웃 승리했다. 다저스는 월드시리즈에서도 토론토 블루제이스를 4승 3패로 물리치고 2연속 우승에 성공했다.

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오타니는 작년 챔피언십시리즈에서 멋진 활약을 펼쳤다.

Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) watches has as he grounds out during the seventh inning in Game 4 of baseball's National League Division Series against the Atlanta Braves, Wednesday, Oct. 7, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)

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MLB닷컴은 '오타니가 디비전시리즈와 챔피언십시리즈 초반 타석에서 극심한 부진을 겪는 것은 불과 1년 전의 일이다. 그러다 오타니는 갑자기 투타겸업의 진수를 보여주는 명경기를 펼쳤다. 밀워키와 챔피언십시리즈 4차전에서 6이닝 무실점 10탈삼진을 기록하는 동시에 홈런 3방을 터뜨리며 사실상 혼자 힘으로 밀워키를 제압했다'고 돌아봤다.

올해도 지난해처럼 밀워키와 일전이 오타니 부활의 시발점이 되기를 희망하는 것이다.

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밀워키의 1차전 선발투수 제이콥 미저라우스키는 "오타니는 여전히 세계 최고의 선수라고 대우하며 투구해야 한다. 내 구위를 믿고 정면 승부를 펼쳐 이겨내 맡은 임무를 다하겠다"고 투지를 불태웠다.

에런 베이츠 다저스 타격코치는 ""기술적인 면에서는 꽤 좋은 상태를 유지하고 있다. 힘을 조금만 빼고 조절하면 될 것 같다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com