'LG 살았다!' KIA 최악, 3위 확정 실패라니,…'필승 카드' 올러, 만루포에 무너질 줄이야[광주 리뷰]

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회 2사 만루 롯데 한동희에게 만루포를 허용한 KIA 선발 올러. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사 만루 롯데 한동희가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 3위 확정에 실패했다.

KIA는 11일 광주기아챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 1대4로 완패했다. 3위 KIA는 시즌 성적 78승63패2무를 기록, 준플레이오프 직행 매직넘버 1을 지우지 못했다. 12일 광주에서 4위 LG 트윈스(78승64패1무)와 끝장 승부를 펼친다.

KIA는 롯데전을 반드시 잡아야 했다. 그래야 일찍이 3위를 확정하고, 포스트시즌 대비 모드로 전환할 수 있었기 때문. 2주 전부터 사실상 포스트시즌 모드였던 KIA 선수들은 이미 많이 지친 상태라 빠르게 순위를 확정 짓는 게 여러모로 이득이었다. KIA는 이 최악의 상황을 막기 위해 에이스 아담 올러를 롯데전에 투입했다.

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하지만 올러는 기대에 부응하지 못했다. 5⅔이닝 96구 6안타(1홈런) 2볼넷 5삼진 4실점에 그쳤다. 5회까지는 무실점으로 잘 버텼는데, KIA 타선이 롯데 좌완 선발투수 김진욱에게 꽁꽁 묶여 있는 바람에 결국 먼저 위기를 맞이했다.

올러는 6회초 2사 후 빅터 레이예스에게 좌중간 안타를 허용했다. 다음 타자 나승엽을 2루수 땅볼로 돌려세우나 싶었는데, 김선빈이 포구 후 1루로 바로 송구하지 못해 내야안타로 기록됐다. 흔들린 올러는 다음 타자 고승민을 볼넷으로 내보냈고, 2사 만루에서 한동희에게 홈런을 얻어맞아 순식간에 0-4까지 벌어졌다.

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회 마운드에 오른 롯데 김진욱. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 김도영이 잘 맞은 타구가 호수비에 잡히자 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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KIA는 정해영(1⅓이닝)-김범수(1이닝)를 차례로 마운드에 올리며 반격 기회를 노렸지만, 타선이 아예 터지지 않으니 어쩔 도리가 없었다.

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KIA는 9회말 1사 후 해럴드 카스트로의 2루타와 나성범의 안타로 1, 3루 기회를 잡았다. 김선빈의 2루수 땅볼로 한 점 추격한 것에 만족해야 했다.

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결국 이범호 KIA 감독은 9회 황동하를 마운드에 올렸다. 사실상 패배를 인정한 순간이었다. KIA가 이날 3위를 확정할 경우 황동하는 12일 LG전 선발투수였다.

KIA는 이날 필승조를 최대한 아껴 LG와 최종전에 총력전을 펼칠 대비를 했다. 12일 선발투수는 양현종이다.

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KIA는 이날 2027년 신인 선수 입단식을 진행했다. 1라운드 전체 3순위로 지명한 우타 거포 내야수 이호민을 비롯한 신인 11명은 이날 가족과 함께 경기장을 찾아 타이거즈 선수로서 첫걸음을 내디뎠다.

이범호 KIA 감독은 "중요한 날 신인 선수들이 오는 게 마음에 걸렸다. 선수들이 부담을 느끼지 않겠나 싶은데, 신인 선수들이 와서 경기를 이기면 '올해 잘된 드래프트다' '좋은 기운을 갖고 왔다' '복덩이들이다' 이런 이야기를 들을 수 있다. 좋은 신인들이 온 날 이기는 경기를 하면 좋지 않을까 싶다"고 했는데, 참담한 결과와 마주했다.

한편 롯데 레이예스는 이날 2안타를 더해 시즌 207안타를 달성했다. KBO 역대 최다 신기록이고, 3년 연속 최다 안타 타이틀 사수에도 파란불이 들어왔다.

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선발투수 김진욱은 6이닝 84구 3안타 1볼넷 1사구 6삼진 무실점 쾌투를 펼쳐 시즌 7승(9패)째를 챙겼다. 아울러 시즌 144⅓이닝을 기록, 개인 첫 규정이닝을 달성했다.

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 2027 KBO 신인 드래프트에서 KIA 타이거즈에 지명받은 신인 선수들이 애국가를 제창하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com