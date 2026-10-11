김도영 덜미 잡은 힐리어드, 연타석 홈런, 고영표 15승 다승 공동 1위, 후라도 10승, 승률왕 동시무산, 김태훈, 신기록도 무산[대구리뷰]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 7회말 무사 안현민이 솔로포를 친 후 힐리어드와 세리머니를 하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KT 위즈가 적지에서 한국시리즈 유력 가상 상대 삼성 라이온즈를 대파했다.

KT는 11일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성전에서 12대3으로 승리하며 10월 무패 행진을 이어갔다. KT는 지난달 27일 잠실 두산전 이후 파죽의 9연승 행진 중이다.

KT 선발 고영표는 5이닝 동안 타선의 10득점 지원 속에 수월하게 단 68구 만에 5이닝 4안타 무4사구 1실점(비자책) 호투로 데뷔 첫 시즌 15승(7패) 달성과 함께 LG 트윈스 임찬규와 함께 다승 공동 1위로 올라서며 프로입단 13시즌 만에 첫 개인타이틀에 성큼 다가섰다.

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3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT가 롯데에 승리했다. 완봉승을 거둔 고영표가 동료들과 하이파이브를 나누고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

타선은 샘 힐리어드가 이끌었다.

0-1로 뒤지던 2회 첫 타석 동점 솔로홈런에 이어 2-1 역전에 성공한 3회초 1사 1,2루에서 또 한번 후라도의 바깥쪽 높은 직구를 밀어 3점 홈런을 날렸다. 후라도 4시즌 연속 10승과 승률왕 꿈을 앗아간 결정적 한방. KT는 4회 안현민의 적시타와 5회 타자 일순하며 대거 6득점으로 일찌감치 승부를 갈랐다.

지난 7일 수원 삼성전 마지막 타석이었던 8회말 만루홈런부터 이어진 괴력의 3연타석 홈런. 시즌 3번째, 통산 61번째, 개인 첫 3연타석 홈런이다. 힐리어드는 시즌 43, 44호 홈런으로 KIA 김도영과 홈런 공동 1위로 올라섰다. 5회 적시 2루타로 타점을 추가한 힐리어드는 멀티홈런과 5타수3안타 5타점 맹활약 속 139타점을 기록, 이날 대타로 1타점을 추가하며 129타점을 기록한 삼성 디아즈를 멀찌감치 따돌리며 타점왕을 사실상 예약했다.

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5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회초 후라도가 강승호에 3루수 내야안타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

2023년 키움 히어로즈에서 KBO리그에 데뷔한 뒤 4시즌 연속 10승과 승률왕 등극을 노리던 후라도의 꿈은 힐리어드 홈런포에 막혀 무산됐다. 4이닝 동안 무려 90구를 던지며 6안타 4볼넷 2탈삼진 6실점으로 시즌 3패째(9승)을 당했다. 평균자책점 3.54로 시즌을 마감했다.

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5타석 까지 안타를 기록하지 못했던 최원준은 9회 빗맞은 우전안타로 시즌 205안타를 기록, 최다안타왕에 대한 실낱 같은 희망을 살렸다. 1개 차로 앞서있던 타이틀 경쟁자 롯데 레이예스는 같은 날 KIA전에서 멀티히트로 207안타를 기록했다.

한편, 이날 홀드 상황을 만들지 못하며 등판 기회가 없었던 삼성 김태훈의 7시즌 연속 10홀드 최초 기록은 무산됐다. 2홀드 차로 1위를 추격중이던 삼성 이승민의 홀드왕 꿈도 무산됐다.

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반면, KT 아시아쿼터 스기모토는 데뷔 첫 시즌 25홀드로 홀드왕을 확정지었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com