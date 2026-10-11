'207안타' 얼마나 괴물이면, '볼넷 분노' 최원준 결국 혼났다…레이예스 3년 연속 타이틀 방어 눈앞이다

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 레이예스가 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] 롯데 자이언츠 외국인 타 빅터 레이예스가 KBO 역대 최다 안타 신기록 행진을 이어 갔다.

레이예스는 11일 광주 KIA 타이거즈전에 1번 지명타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1삼진 1득점을 기록, 롯데의 4대1 승리의 발판을 마련했다.

레이예스는 경기 전까지 통산 205안타를 기록하고 있었다. 타이틀 경쟁자인 KT 위즈 최원준은 204안타. 롯데와 KT 모두 2경기를 남겨둔 가운데 레이예스와 최원준이 끝에 끝까지 치열한 경쟁을 예고했다.

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김태형 롯데 감독은 "지금 1번에 계속 지명타자로 쓰고 있다. 수비를 나가면 나중에 바꿀 수도 있으니까. 그래서 지명타자로 계속 내고 있다. 그냥 끝까지 쓰려고. 뭐라도 건져야지"라며 레이예스가 신기록과 함께 3년 연속 최다 안타 타이틀을 지키길 기대했다.

레이예스는 1회초 선두타자로 나선 첫 타석에서 시즌 206번째 안타를 쳤다. KIA 에이스 아담 올러에게 좌익수 왼쪽으로 빠지는 2루타를 뺏었다. 후속타 불발로 득점은 실패.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 3회초 2사 레이예스가 안타로 출루하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 리드오프 레이예스가 타석에 들어서자 롯데 팬들이 베네수엘라 국기를 흔들며 응원하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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207번째 안타는 6회초 2사 후에 나왔다. 레이예스는 올러의 커브를 공략해 좌중간 안타로 연결했다. 롯데 타선을 깨우는 중요한 안타였다. 나승엽의 2루수 오른쪽 내야안타, 고승민의 볼넷으로 만루 기회를 잡았고, 한동희가 중월 만루포를 쳐 4-0 리드를 안겼다. 3위 확정을 위해 반드시 이겨야 했던 KIA에 치명상을 안긴 한 방이었고, 그 시작점에는 레이예스가 있었다.

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레이예스가 해마다 최다 안타 경쟁을 펼치는 비결은 결국 꾸준함이다. 롯데와 처음 계약한 2024년부터 올해까지 단 한 경기도 빠진 적이 없다. 2024년과 지난해 2년 연속 144경기를 전부 뛰었고, 올해도 144경기를 꽉 채울 전망이다.

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레이예스는 2024년 첫해 202안타를 달성했고, 올해 한번 더 200안타 고지를 밟았다. KBO 역사상 최초로 200안타 시즌을 2번 이상 보낸 선수다.

한편 최원준은 이날 대구 삼성 라이온즈전에 1번타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 2볼넷을 기록, 205안타를 달성했다. 레이예스와는 2개차다.

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최원준은 최다 안타 타이틀이 너무 탐이 났던 것인지 타석에서 예민한 반응을 보여 눈총을 샀다. 3회 2번째 타석에서 삼성 아리엘 후라도에게 볼넷을 얻은 뒤 별안간 배트를 집어 던진 것. 후라도가 고의로 볼넷을 준 것도 아니었고, 개인 타이틀에만 몰두해 감정을 조절하지 못하는 모습은 분명 프로답지 못했다. 결국 KT 베테랑 장성우가 더그아웃 앞에서 미팅을 소집하고 최원준을 나무라는 장면이 포착됐다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회 안타를 날린 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com