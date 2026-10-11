"도영이 인터뷰 봤는데"…KIA 왜 질 수밖에 없었나, 4위까지 추락하면 '광탈'이다

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회 KIA 김도영이 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(김)도영이 인터뷰 봤는데, 한국시리즈 하는 마음으로 한다고 하더라고요."

롯데 자이언츠 좌완 김진욱은 11일 광주 KIA 타이거즈전에서 올 시즌 최고의 투구를 펼쳤다. 6이닝 3안타 1볼넷 1사구 6삼진 무실점 완벽투를 펼쳐 4대1 승리를 이끌었다.

사실 롯데는 본의 아니게 최근 KIA와 LG 트윈스의 3위 싸움에 휘말렸다. 최근 4경기에서 KIA와 LG를 2차례씩 만나는 일정이었다. 김태형 롯데 감독은 "불편하다"며 난감한 감정을 숨기지 않았는데, 결과는 KIA와 LG 모두 1승1패. 공평하게 끝냈다.

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KIA는 이날 반드시 경기를 잡아야만 했다. 선발투수로 아담 올러를 투입한 것부터 승부수를 던진 것. 만약 이 경기를 내주고, 4위까지 추락하면 KIA는 올러 없이 와일드카드 결정전을 버텨야 하는 일정이라 어떻게든 3위를 사수하려 애를 썼다.

KIA 타자들도 마찬가지. 김진욱을 어떻게든 공략하고자 했다. KIA 간판타자 김도영은 "한국시리즈를 하는 마음으로 하겠다"고 롯데전에 나서는 각오를 밝히기도 했다.

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하지만 KIA의 필승 의지가 오히려 독이 됐다. 김진욱은 공격적으로 나오는 KIA 타자들의 심리를 역이용해 유리하게 볼카운트를 끌고 갔다. 덕분에 공 84개로 6이닝을 버틸 수 있었다.

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올러가 0-0으로 맞선 6회 만루 홈런을 허용하는 과정도 결국 실책성 플레이에서 비롯됐다. 2사 후 롯데 빅터 레이예스가 안타로 출루한 가운데 나승엽에게 2루수 쪽 땅볼을 유도했는데, 김선빈이 포구에 실패하면서 분위기가 롯데로 넘어갔다. 기록은 2루수 내야안타였으나 김선빈이 잡아줬더라면 만루 위기에서 한동희에게 홈런을 맞는 불상사는 일어나지 않았을 것이다. 이런 결정적 장면을 제외하고도 KIA 선수들 스스로 긴장해서 무너지는 플레이들이 반복해서 나왔다.

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김진욱은 "(김)도영이 인터뷰를 봤는데, 한국시리즈 하는 마음으로 한다고 하더라. 그래서 나도 한국시리즈 한다는 마음으로 던졌는데, 타자들도 엄청 적극적이더라. 그 부분이 오히려 내게는 플러스 요인이었던 것 같다"고 밝혔다.

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김진욱이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회 2사 만루 롯데 한동희에게 만루포를 허용한 KIA 선발 올러. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

롯데는 본의 아니게 KIA와 LG의 역대급 3위 싸움 구도를 만들고 순위 싸움 구도에서 퇴장한다. 8위 롯데는 일찍이 포스트시즌 진출에 실패했다.

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김진욱은 "우리도 사실 계속 이겨서 한 단계 더 위로 올라가야 했다. 우리가 (KIA와 LG에) 이기거나 진 것을 어떻게 받아들일지 모르겠지만, 그냥 항상 모든 경기를 다 이기려고 하다 보니까 이렇게 된 것 같다. 사실 내가 규정이닝을 채워도 팀 성적이 좋아야 더 빛을 발하기 때문에 계속해서 이기는 게 목표다. 그것 하나만 다 같이 보고 달려가면 될 것 같다"며 내년에는 가을 무대에 설 수 있길 바랐다.

코너에 몰린 KIA는 12일 LG와 최종전에 선발투수로 양현종을 내보낸다. LG는 임찬규다. 불펜 총력전으로 이어질 가능성이 크다. KIA는 최종전을 대비해 이날 정해영을 제외한 필승조를 모두 아꼈다.

KIA나 LG나 4위 추락은 곧 포스트시즌 광속 탈락으로 이어질 가능성이 크다. 5위 두산 베어스는 곽빈과 웨스 벤자민이 푹 쉬며 와일드카드 결정전을 준비하고 있기 때문.

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KIA는 만에 하나 4위로 시즌을 마치면 하루를 쉬고 와일드카드 결정전을 준비해야 한다. 1차전 제임스 네일, 2차전 시라카와 케이쇼로 버틸 가능성이 큰데, 불펜이 2주 넘게 3연투도 불사하며 총력을 다한 상황이라 빠르게 지칠 가능성이 크다. 반드시 LG를 잡고 3위를 사수해야 정상 전력으로 포스트시즌을 치를 수 있다.

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 패한 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com