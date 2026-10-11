미안하다! 몰라봐서...홈런 판도 김도영·오스틴만 생각했다, 로하스 넘어 타점왕 예약 "다른 선수가 홈런왕 해도 축하할 것"

사진제공=KT 위즈

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]2026 KBO 리그 홈런왕 레이스가 막판 안갯속으로 빠져들었다.

판도를 혼돈에 빠뜨린 주인공은 KT 위즈의 외국인 타자 샘 힐리어드다.

힐리어드가 폭발적인 몰아치기로 KIA 김도영을 따라잡으며 단숨에 홈런 공동 1위에 올랐다.

Advertisement

확정적인 타점왕은 물론, 로하스가 보유하던 KT 구단 역사상 단일 시즌 최다 타점 신기록까지 갈아치웠다.

힐리어드는 11일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에 4번 타자 중견수로 선발 출전, 6타수 3안타(2홈런) 5타점 맹타를 휘두르며 팀 12대3 대승을 이끌었다.

Advertisement

이날 경기 전까지 힐리어드는 42홈런으로 홈런 1위 김도영(44홈런)과의 격차가 2개 차로 벌어져 있었다. 추월이 힘들 것이라는 예상이 지배적이었다.

Advertisement

하지만 힐리어드는 첫 두 타석 만에 이를 비웃듯 라이온즈파크를 요동치게 했다.

사진제공=KT 위즈

팀이 0-1로 뒤진 2회초 선두타자로 나선 첫 타석에서 삼성 선발 아리엘 후라도의 2구째 145km 직구를 결대로 밀어쳐 좌중간 담장을 넘어가는 동점 솔로포를 터뜨렸다. 시즌 43호.

Advertisement

끝이 아니었다. 2-1로 앞선 3회초 1사 1, 2루에서 후라도의 높게 형성된 바깥쪽 직구를 또 한번 밀어 3점 홈런으로 연결했다. 시즌 44호. 지난 7일 수원 삼성전 마지막 타석이었던 만루홈런에 이어 개인 통산 첫 번째 '3연타석 홈런'을 완성하는 순간. 단숨에 43·44호 홈런포를 쏘아 올린 힐리어드는 같은 날 롯데전에 침묵한 김도영을 따라잡으며 홈런 공동 선두에 올랐다.

Advertisement

당초 홈런 판도는 김도영과 LG 트윈스 오스틴 딘의 2파전으로 전개됐다. 시즌 끝까지 두 선수의 경쟁이 이어질 것으로 예상됐다. 하지만 힐리어드가 강력한 뒷심으로 판을 흔들었다.

9월 이후에만 무려 13개의 아치를 그리며 가파른 홈런 페이스를 이어가는 중이다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 7회말 무사 안현민이 솔로포를 친 후 힐리어드와 세리머니를 하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

이날 홈런 2방에 5회 적시 2루타까지 더해 홀로 5타점을 쓸어 담은 힐리어드는 시즌 타점을 139개로 늘렸다. 이는 종전 2020년 멜 로하스 주니어가 세웠던 KT 구단 단일 시즌 최다 타점 기록(135타점)을 6년 만에 뛰어넘은 신기록이다.

Advertisement

타점 2위 삼성 디아즈와의 격차를 10타점까지 벌리며 데뷔 첫해 타점왕 자리를 사실상 확정한 힐리어드가 김도영과의 홈런왕 경쟁에서 승리해 2관왕에 오를 경우, 강력한 시즌 MVP 후보로 떠오를 수 있다.

KT 이강철 감독은 경기 후 "타선에서는 홈런 두 방을 포함해 5타점을 기록한 힐리어드가 공격을 이끌었다"며 "실점 후 곧바로 따라가는 힐리어드의 솔로포와 한승택의 타점으로 경기 분위기를 완전히 가져올 수 있었다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

경기 후 힐리어드는 대기록 달성에도 겸손함과 팀을 먼저 생각하는 태도를 잃지 않았다.

그는 "타격에는 사이클이 중요한 것 같다. 나 스스로도 지금 컨디션이 매우 좋다고 느끼고 사이클이 올라왔다고 생각한다. 하지만 그것보다도 팀이 워낙 잘하고 있다 보니 긍정적인 에너지가 나오면서 타석에서 공이 더 잘 맞는 것 같다"고 밝혔다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 힐리어드와 로건이 활짝 웃고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

2관왕 등극이 걸린 12일 삼성과의 운명의 시즌 최종전을 앞둔 힐리어드는 "특별히 다른 생각을 가지고 내일 마지막 경기에 임하진 않을 것이다. 늘 하던 대로 팀이 이기기 위한 야구를 할 것이고, 다른 선수가 홈런왕을 하더라도 진심을 다해 축하할 것이다. 홈런 하나보다는 3안타, 4안타처럼 팀에 더 도움이 되는 성적으로 마무리하고 싶다"며 대인배 다운 태도를 취했다.

그는 "내일 경기를 마치면 3주 정도 쉬게 되는데, 그 기간 동안 감각이 떨어지지 않도록 많은 훈련을 계획하고 있다. 무엇보다 연습 경기 기간 동안 투수들의 공을 최대한 많이 지켜보면서 최상의 컨디션으로 한국시리즈에서 팬들 앞에 나서고 싶다"며 팀 우승을 최우선 순위에 뒀다.

KT의 안목과 기다림으로 탄생시킨 대기만성형 리그 최고 거포 외인. 시즌 막판 흥미로운 볼거리와 함께 5년 만의 우승에 도전하는 위즈 타선의 강력한 분화구로 자리매김 하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com