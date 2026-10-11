'8라운드 신인 맞아?' 박재현과 아일릿 잇츠 미 챌린지 완벽 소화한 소재휘, 타이거즈에 들어온 흥 넘치는 유틸리티

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 2027 KBO 신인 드래프트에서 KIA 타이거즈에 지명받은 소재휘와 박재현이 인터뷰를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 박재만 기자] 그라운드에서는 빠른 발과 강한 타구를 뽐내고, 카메라 앞에서는 아이돌 못지않은 춤 실력을 선보였다. KIA 타이거즈의 2027 신인 드래프트 8라운드 지명자 소재휘가 선배 박재현과 함께 특별한 댄스 타임을 가졌다.

11일 광주 기아챔피언스필드. KIA와 롯데의 경기가 열린 이날, 타이거즈 유니폼을 입게 된 유신고 내야수 소재휘가 팬들에게 색다른 매력을 선보였다. KIA 외야수 박재현과 함께 아일릿(ILLIT)의 'It's Me' 챌린지에 도전한 것. 두 선수는 음악에 맞춰 안무를 선보이며 찰떡 호흡을 자랑했다.

특히 눈길을 끈 건 소재휘의 자신감 넘치는 몸짓이었다. 프로 입단을 앞둔 신인답게 설렘 가득한 모습으로 카메라 앞에 선 그는 박재현과 함께 안무를 완벽하게 소화하며 경기장에 또 다른 즐거움을 선사했다. 그라운드와 타석에서 보여줄 야구 실력뿐 아니라 팬들과 호흡할 수 있는 밝은 에너지까지 드러낸 순간이었다.

Advertisement

소재휘는 2027 KBO 신인 드래프트에서 KIA의 선택을 받은 유신고 내야수다. 구단은 그의 빠른 발과 주루 능력, 내외야를 두루 소화할 수 있는 수비 활용성에 주목했다.

구단의 평가에 따르면 소재휘는 대주자로 활용할 수 있을 만큼 발이 빠르고, 체격은 크지 않지만 강한 타구를 생산할 수 있는 파워도 갖췄다. 도루 능력까지 겸비했으며, 주 포지션인 2루수 외에도 외야 수비가 가능해 내외야를 아우르는 유틸리티 자원으로 성장할 가능성을 지녔다.

Advertisement

빠른 발로 베이스를 훔치고, 강한 타구로 존재감을 드러내는 것이 그라운드에서의 무기라면 이날 챌린지에서는 남다른 끼와 친화력이 돋보였다. 8라운드 지명으로 타이거즈의 일원이 된 소재휘가 그라운드 안팎에서 어떤 매력을 더 보여줄지 기대를 모은다.