'우렁찬 포부 밝히더니 춤까지 완벽 소화' KIA 1R 이호민, 에이티즈 최산 'BAD' 챌린지까지 접수

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 2027 KBO 신인 드래프트에서 KIA 타이거즈에 지명받은 이호민이 팬들에게 인사를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 당찬 목소리로 포부를 밝힌 신인, 이번에는 무대 위에서 반전 매력을 뽐냈다.

KIA 타이거즈의 2027 신인 드래프트 1라운드 지명자 이호민이 광주 기아챔피언스필드 그라운드에서 팬들에게 강렬한 첫인상을 남겼다. 힘찬 목소리로 프로 무대에서의 각오를 전한 데 이어, 그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 최산의 'BAD' 챌린지까지 완벽하게 소화하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

프로 입단을 앞둔 신인다운 패기와 예상 밖의 춤 실력이 어우러졌다. 그라운드에서는 야구 선수로서 당찬 포부를 전하고, 음악이 흐르자 망설임 없이 안무를 선보이며 색다른 매력을 드러냈다.

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이호민은 경남고 출신 우투우타 내야수다. 186cm의 탄탄한 체격을 갖춘 그는 2027 KBO 신인 드래프트에서 KIA의 1라운드 전체 3순위 지명을 받았다. 2026시즌 고교 무대에서 20경기 타율 4할2푼, 29안타, 2홈런, 19타점, OPS 1.132를 기록했고, 청소년 국가대표로도 활약했다. 황금사자기에서는 홈런상과 타점상을 수상하며 타격 재능을 입증했다.

장타력과 콘택트 능력을 겸비한 내야 유망주로 기대를 모으는 이호민. 야구장에서는 힘찬 목소리로 프로 무대를 향한 각오를 밝히고, 그라운드 밖에서는 춤으로 팬들과 호흡하며 자신의 매력을 더했다.

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KIA의 미래를 책임질 신인으로 첫발을 내딛는 이호민이 야구 실력은 물론 팬들의 마음까지 사로잡을 수 있을지 기대를 모은다.