'충격 4위 추락 대위기' KIA, 왜 하필 우리한테 김진욱이었냐...롯데는 공평했다

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 4회 KIA 김선빈에게 사구 직후 롯데 김진욱이 사과하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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[스포츠조선 김용 기자] 왜 김진욱은 순위 경쟁 부담 없는 두산전이 아닌 KIA전에 나왔을까.

KIA 타이거즈는 11일 롯데 자이언츠에 치명적 일격을 맞았다. 이날 롯데전을 이겼으면, 자력으로 3위를 확정지을 수 있었다. 하지만 롯데에 1대4로 패하며 12일 LG 트윈스와 운명의 3위 결정전을 치르게 됐다.

한동희에게 맞은 만루포도 아팠지만, 선발 김진욱에게 6이닝 동안 1점도 뽑지 못한 것도 주요 패인이었다.

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KIA 입장에서는 '왜 하필 우리와 하는데 김진욱이 나왔나'라는 생각이 들었을 것이다. 보통 가을야구가 물 건너간 팀들은 순위 싸움에 휘말린 팀들을 상대로는 선발 투수를 내보내는데 고민을 한다. 어떤 팀에는 강한 투수를 내고, 어떤 팀에는 약한 선수를 내면 오해를 살 수 있기 때문이다.

롯데와 김태형 감독은 골머리를 앓았을 수밖에 없다. KIA와 LG가 마지막까지 싸울 기세인데, 번갈아가며 두 팀을 상대하는 스케줄이었기 때문이다.

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 패한 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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나름 공평했다. 7일 KIA전 신예 김태균을 선발로 냈다. 다음 경기 9일 LG전은 김한결이었다. 이 경기를 롯데가 잡으며 LG가 꼬였을 뿐, 선발 매치업으로는 롯데는 공평하다고 할 수 있었다.

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그리고 또 10, 11일 LG-KIA로 이어지는 스케줄. 10일 LG전은 나균안이 등판했고, 11일 김진욱이었다.

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김진욱은 생애 첫 규정이닝 달성을 위해 등판을 자처한 것으로 알려졌다. 김진욱 마음 편하게 12일 두산 베어스와의 시즌 최종전에 나가게 할 수도 있었다. 그런데 LG에는 레귤러 선발 나균안을 투입하고, KIA전에 '땜빵' 선발을 내는 건 큰 오해를 불러일으킬 수 있는 일.

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 박세웅. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

여기에 박세웅의 투지도 중요했다. 올시즌 3승9패로 매우 부진했던 박세웅은 12일 두산 최종전 등판 의욕을 드러냈다. 유종의 미를 거두고 싶다는 것. 박세웅도 ⅔이닝만 더 던지면 규정 이닝 달성이다. 토종 에이스급 투수가 전의를 불태우는데 감독 입장에서 이를 마다할 수 없다. 김진욱이 직전 5일 KT 위즈전에 던졌고, 박세웅이 6일 6일 두산전에 나갔었다. 어차피 시즌 끝난 마당에 무리시킬 필요 없었고, 두 사람 모두 5일 휴식 후 편하게 던지는 스케줄을 잡으려면 김진욱 KIA, 박세웅 두산전으로 정리될 수밖에 없었다.

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그런데 하필 김진욱이 KIA에 강했다. 11일 경기에 앞서 올시즌 3경기 1승2패인데, 3경기 모두 퀄리티스타트였다. 타선 지원을 받지 못해 떠안은 2패였다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com