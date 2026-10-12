'김혜성 포스트시즌 마감' 초대형 악재! NLCS 명단 제외 유력…로하스 복귀+데 폴라 생존 전망→"KIM 제외 가능성 가장 커"

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 8회초 2사 만루 김혜성이 스탠딩 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

미겔 로하스. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 김혜성이 내셔널리그 챔피언십(NLCS) 로스터에서 제외될 것이란 전망이 나온다.

MLB닷컴은 11일(한국시각) '다저스는 이미 NLCS를 앞두고 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 로스터에서 야수 한 명을 제외하고 13번째 투수를 추가할 계획을 세워놓고 있었다'며 '미겔 로하스가 로스터에 합류하게 되면서 김혜성 또는 호수에 데 폴라가 제외될 가능성이 커졌다'고 보도했다.

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 4회초 1사 1루 김혜성이 동점 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

로스터에는 긴 이닝을 소화할 수 있는 투수들이 추가될 예정이다. 에밋 시언 또는 저스틴 로블레스키가 명단에 오를 것으로 전망된다. 여기에 더해 부상으로 경기 출전이 불확실했던 로하스가 NLCS에서 돌아올 것이 유력하면서 김혜성의 자리가 사라질 것으로 예상된다. 데이브 로버츠 다저스 감독은 12일 오전 9시에 시작할 밀워키 브루어스의 NLCS를 하루 앞두고 베테랑 내야수 로하스가 로스터에 포함될 것이라고 밝혔다.

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로하스는 NLDS 3차전에서 허리 아래쪽에 통증을 느껴 경기에서 빠졌다. 이날 수비 과정에서 허리 통증이 다시 악화한 것이 원인이었다. 그는 NLDS 4차전에 출전할 수 없었고, 김혜성이 대수비로나마 출전하는 기회를 얻었다. 다저스는 NLCS 로스터에 로하스를 포함할지를 결정하기 전에 훈련을 어떻게 소화하는지와 밀워키까지 이동을 마친 뒤 그의 몸 상태를 확인한다. 로하스가 NLCS 1차전부터 출전할 수 있을지는 여전히 확실하지 않다. 그러나 다저스는 그를 로스터에 포함하더라도 벤치 운용에 큰 문제가 생기지 않을 정도로 몸 상태가 괜찮다고 판단 중이라고 한다.

호수에 데 폴라. AP연합뉴스

결국 다저스는 김혜성과 데 폴라 중에 한 명을 NLCS 로스터에서 제외해야 한다. 이들 두 선수 모두 NLDS 로스터에 포함된 데에는 각각 특별한 이유가 있었다. 김혜성은 빠른 발, 데 폴라는 타격 능력을 활용하기 위해 로스터에 들어갔다. 하지만 현재 다저스는 벤치에서 주로 기용할 좌타자 데 폴라를 더 선호할 가능성이 크다. 데 폴라는 이번 정규시즌 막판 좋은 타격 능력을 보여줬다. 주춤한 오타니 쇼헤이를 대신해서 포스트시즌 히든카드로 활용할 것이란 기대가 컸다. 결국 김혜성은 지난 NLDS 4차전 출전을 마지막 경기로 포스트시즌을 마칠 수도 있다.

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매체는 '김혜성은 로하스의 부상 여파로 수비를 위해 투입된 NLDS 4차전에서야 경기에 출전했다'며 'NLCS 로스터 구성에서는 로하스가 복귀하고 13번째 투수가 추가되는 대신 김혜성이 제외될 가능성이 가장 크다'고 주장했다. 이어 '데 폴라는 벤치의 핵심 좌타자로 남을 가능성이 높은 상황'이라고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com