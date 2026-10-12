옆구리 투수는 ABS 안 된다? 편견이다, 끊임없는 노력으로 극복, 데뷔 첫 다승왕 후보 고영표의 한마디 "타이틀보다 온몸을 써라"

사진제공=KT 위즈

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "사이드암(옆구리 투수)은 자동 투구 판정 시스템(ABS)에 불리하다"는 속설을 비웃듯, KT 위즈의 '고퀄스' 고영표가 개인 한 시즌 최다승 신기록이자 데뷔 첫 다승 공동 1위에 오르는 기염을 토했다.

고영표는 11일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에 선발 등판, 5이닝 4피안타 무4사구 1실점(비자책) 호투로 팀의 12대 3 대승을 견인하며 시즌 15승(7패)째를 수확했다.

이 승리로 고영표는 LG 트윈스 임찬규와 함께 다승 공동 1위로 올라서며 프로 입단 13시즌 만에 생애 첫 다승왕 타이틀을 눈 앞에 뒀다.

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경기 후 만난 고영표의 얼굴에는 안도감과 기쁨이 공존했다.

고영표는 "밤에 잘 때도 자다 깨고 신경이 많이 쓰여 떨렸다"며 "하지만 동료들이 공수에서 큰 점수 차로 도와준 덕분에 15승 달성에 성공할 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 종전 개인 한 시즌 최다승(13승)을 넘어 선발 15승 고지를 밟은 그는 "다승왕 타이틀을 떠나 1년 동안 15승을 달성한 가치를 얻어낸 스스로에게 잘했다고 칭찬해 주고 싶다"고 소감을 전했다.

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특히 이날 경기 전 현장에서는 고영표의 '사비 용돈 이벤트'가 화제를 모았다.

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정규시즌 우승 확정 후 주전들이 휴식을 취할 수도 있는 상황에서, 자신의 타이틀을 위해 출전해 준 동료들에게 감사함을 전하고자 사비를 털어 결승점 등 구체적 성과에 '선물'을 걸었다.

사진제공=KT 위즈

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고영표는 "선수단에 소소한 동기부여와 감사 표시로 용돈 이벤트를 준비했다. 오늘 2홈런 5타점을 친 힐리어드를 비롯, 동료들이 맹활약해 줘서 기쁜 마음으로 쏠 수 있게 됐다"며 환하게 웃어 보였다.

올 시즌 도입된 ABS 체제 하에서 많은 사이드암 투수들이 존 적응에 애를 먹었지만, 고영표는 끊임 없는 정교화 과정을 통해 이를 극복하고 스스로를 한 단계 업그레이드 했다.

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고영표의 올시즌은 파란만장 했다.

지난해부터 느껴온 구위 약화와 함께 5월까지 2승에 그치며 구위와 투구 폼 고민을 겪었다.

하지만, 이강철 감독의 조언 속 투구 메카닉을 교정했다. 몸의 공간을 최대한 크게 활용하면서 공의 구위와 제구가 동반 상승했다.

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3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

고영표는 "몸을 잘 써야 공이 길게(피치 터널링이 길게) 간다"고 강조했다.

손에서 공이 떠날 때부터 타자가 체인지업이나 패스트볼을 일찍 캐치하지 못하도록 길게 끌고 나오면서, ABS 스트라이크 존 상단과 하단 구석에 걸치는 공의 비중을 극대화했다. 스위퍼 그립 변형과 떠오르는 커브 조합도 구위 상승에 한몫 했다.

고영표는 후배들에게 조언할 때도 단순한 코스 공략이 아닌 '몸을 써서 피치 터널링을 길게 만드는 투구 역학'을 1순위로 강조한다. 몸의 활용 공간이 넓어져야 구위가 붙고, 구위가 좋아져야 ABS 존 끝자락에 걸쳐 들어가는 공이 스트라이크 판정을 받을 확률도 높아진다는 지론이다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 고영표가 챔피언 깃발을 들고 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

이제 고영표와 KT의 시선은 2026 한국시리즈로 향한다.

경기 중 ABS 존의 미세한 변화까지 놓치지 않고 체인지업 투구를 조절할 만큼 노련해진 고영표는 한국시리즈 무대에서도 KT 마운드의 확실한 열쇠다.

그는 "선발이든 중간이든 제 보직은 중요하지 않다. 팀이 승리할 확률을 가장 높이는 게 최우선"이라며 팀을 앞세웠다.

2021년 한국시리즈 불펜 전환에 "솔직히 기분이 썩 좋지 않았다"던 5년 전과는 완전히 달라진 마인드.

성숙해진 마인드 속 편견을 노력으로 날리며 온 몸으로 완성한 15승 성과. 다승왕 타이틀 여부를 넘어 한국시리즈 우승을 바라보는 KT의 가장 강력한 무기가 되고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com