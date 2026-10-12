KBO리그였다면 세대교체론에 밀려 은퇴인데…시즌 타율 0.175-27안타 요미우리 백업 내야수 사카모토, 39세 내년에도 현역 확정

주전에서 밀린 지 오래지만 내야수 사카모토는 내년에도 요미우리 선수로 남는다. 요미우리에서 21번째 시즌을 맞는다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

사카모토는 올 시즌 대타로 존재감을 보여줬다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

미일 통산 204승을 올린 다나카. 요미우리 이적 2년차인 올해 4승을 추가했다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

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소속 팀은 가을야구 2경기 만에 하차했고 감독 교체를 앞두고 있지만 39세가 되는 내년에도 현역 선수다. '리빙 레전드' 사카모토 하야토(38)가 21년 연속으로 요미우리 자이언츠 유니폼을 입고 타석에 선다. 일부에서 기량 하락을 이유로 은퇴를 얘기하는데 구단과 재계약에 합의했다. 1988년생 동갑내기 우완 다나카 마사히로(38)도 재신임을 받았다.

사카모토는 올 시즌 67경기에서 타율 0.175(154타수 27안타), 5홈런, 19타점에 그쳤다. 백업 내야수, 대타로 나가 OPS(출루율+장타율) 0.565를 기록했다. 입단 2년차인 2008년 이후 최저 기록이다. 일시적인 부진이 아니라 분명한 하락세다.

지난 시즌엔 62경기에서 32안타를 쳤다. KBO리그였다면 세대교체론에 밀려 유니폼을 벗어야 할 성적이다. 요미우리는 백전노장 베테랑을 다르게 봤다. 풍부한 경험을 소중한 자산으로 평가한다.

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주전에서 밀린 지 오래지만 득점 찬스, 승부처에서 강했다. 득점권에 주자를 두고 타율 0.303, 대타로 나가 0.333을 기록했다. 집중력이 부족한 요미우리 타선에 활력이 됐다.

5월 13일 히로시마 카프전. 연장 12회 역전 끝내기 3점 홈런을 터트렸다. 지난 7월 두 차례 결승타를 때렸다. 임팩트 있는 활약 덕분에 3년 만에 올스타전에 출전했다. 사카모토는 올해 일본프로야구 야수 최연장자였다.

요미우리는 요코하마에 2연패를 당하고 가을야구를 조기마감했다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

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대기록이 기다린다. 올해 '300홈런'을 돌파하고 '2474안타'를 쳤다. 현역 선수 최다 안타를 기록 중이다. '26안타'를 추가하면 역대 8번째로 '2500안타'에 도달한다.

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요미우리를 빛낸 전설과 어깨를 나란히 한다. 요미우리에서 21년 넘게 활약한 네 번째 선수가 된다. 22년간 재적한 오 사다하루(현 소프트뱅크 호크스 회장)에 이어 두 번째다.

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사카모토는 11일 요코하마 베이스타즈와 CS 퍼스트 스테이지 2차전에 대타로 나섰다. 1-4로 뒤진 8회말 2사 1,2루에서 좌익수 뜬공으로 돌아섰다. 센트럴리그 2위 요미우리는 3위 요코하마에 2연패를 당하고 가을야구를 조기마감했다. 2경기에서 2득점에 그쳤다.

다나카는 올해 13경기에 등판해 4승(4패), 평균자책점 3.42를 기록했다. 시즌 첫 경기부터 3연승을 거뒀고, 전반기에 평균자책점 2점대를 유지했다. 정규시즌 마지막 등판이었던 9월 19일 주니치 드래곤즈전에서 7이닝 1실점 호투를 했다. 전성기와 비교할 수 없지만 요미우리 이적 2년차에 존재감을 보여줬다.

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다나카는 미일 통산 204승을 기록 중이다. 4승을 올리면 선배 다르빗슈 유(40·샌디에이고 파드리스)와 동률이 된다.

요미우리 차기 감독이 유력한 다카하시.(오른쪽) 왼쪽은 요미우리 시절 이승엽. 스포츠조선 DB

요미우리는 5월 말 아베 신노스케 감독(44)이 자진 사퇴한 후 하시가미 히데키 대행 체제로 시즌을 마쳤다. 한 차례 사령탑을 지낸 다카하시 요시노부 전 감독(51)이 지휘봉을 잡을 것으로 보인다. 에베 전 감독도 구단 프런트로 합류할 것이라는 보도가 나왔다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com