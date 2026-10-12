최원준 분명 잘못했다...그런데 후라도 빈볼 사태는 더 심각한 문제다

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회초 후라도가 강승호에 3루수 내야안타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

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[스포츠조선 김용 기자] 사람이 다칠 뻔 했다. 최원준도 문제지만 후라도는.

KBO리그 정규시즌 말미에 난리가 났다. 너무 치열한 타이틀 경쟁 속, 올해 인생 역전 드라마를 쓴 KT 위즈 최원준이 땅을 치고 후회할 실수를 저질러버렸다.

최원준은 11일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 프로 선수로서 해서 안 되는 실수를 했다. 최원준은 롯데 자이언츠 레이예스와 최다안타 경쟁을 하고 있다. 1위 선수가 곧 KBO리그 새 역사를 쓰는 것이다. 이미 두 사람 모두 레이예스가 보유중이던 한 시즌 최다 202안타 기록을 넘어섰기 때문이다. 그래서 막판 경쟁이 과열되고 있기는 했다.

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그런데 이런 일이 터질지 몰랐다. 최원준은 삼성 선발 후라도가 자신에게 치기 힘든 공을 주고 볼넷으로 출루시키자 방망이를 집어던지며 화풀이를 한 것이다. 보호 장구 등을 볼보이를 향해 던지는 행동도 했다. 주변에 대한 배려가 없는 것이었고, 무엇보다 팀 스포츠에서 자기 기록에만 연연해 감정 표출을 한 게 문제였다. '아니, 본인 타이틀 획득 위해 안타를 맡겨놨나'라는 질타가 나올만한 행동이었다. 마음은 이해한다 해도, 질타 받아 마땅한 일이었다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 3회말 KT 최원준이 볼넷으로 1루에 나가고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

그런데 최원준 문제로만 난리가 나서 그렇지, 사실 삼성 투수 후라도도 신사답지 못했다. 어떻게 보면, 상대 선수를 다치게 할 수 있는 일이기에 더욱 지탄을 받아야 할 지 모른다.

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최원준의 배트 투척 직전이었다. KT는 동점 상황에서 한승택이 스퀴즈 번트를 대 득점을 했다. 이미 양팀 순위가 다 결정된 상황. 이럴 때는 작전 등 너무 치열한 경기를 하면 상대를 자극한다는 불문율이 있었는지 모른다. 하지만 명색이 이 경기도 정규시즌 144경기 중 한 경기. 여기에 KT는 선발 고영표의 다승왕 도전이 걸려있었다. 어떻게 점수를 내든, 프로로서 최선을 다하는 모습이었다.

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5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회초 2사 1,2루 후라도가 김대한 타석때 폭투를 범해 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

그런데 후라도는 여기에 화가 났는지, 장준원을 상대로 연속 두 번 빈볼성 공을 던졌다. 이후 최원준에게 안타 못 치게 볼을 던졌느니, 아니니 이건 논외다. 자신도 10승, 승률왕 목표를 위해 나왔다. 자기 타이틀 획득에 방해가 되는 스퀴즈라고, 기분 나쁘다고 상대 선수가 큰 부상을 당할 수 있는 빈볼을 던지는 건 정상인가. 안그래도 구시대적 불문율에 대한 논란이 계속되는 가운데, 절대 납득하기 힘든 일이었다. 프로가 이기려 최선을 다하는 게 무슨 잘못인가. 더군다나 점수차가 큰 것도 아니고 박빙이었다. 이미 순위 결정난 뒤라, 손쉽게 10승 타이틀을 가져갈 생각을 했다면 후라도도 그건 잘못 생각한 것이 틀림없다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com