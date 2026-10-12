박해민은 5년 연속, 역대 2위 껑충. 그런데 레이예스가 3년 연속. 역대 14위 등극. 이런 외국인 없었다

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 2루타를 날린 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회말 1사 1,2루 디아즈가 선제 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 3회초 2사 1,2루 두산 조수행 안타성 타구를 LG 박해민이 잡아내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 권인하 기자]올해도 어김없이 철인이 탄생한다. 5명이 전경기 출전하게 됐다.

이미 시즌을 마친 SSG 랜더스의 주전 유격수 박성한이 144경기를 모두 소화한 상태이고, 삼성 라이온즈 르윈 디아즈, 롯데 자이언츠 빅터 레이예스, LG 트윈스 박해민, 오스틴 딘 등이 12일 마지막 경기를 앞두고 있다.

외국인 선수 3명이 전경기에 나온다는 것이 이례적인 일. 특히 레이예스는 롯데에 입단한 이후 전경기에 출전하면서 역대 최초로 외국인 선수로 통산 연속출전경기 30걸에 이름을 올렸다.

Advertisement

최다안타 경쟁중인 레이예스는 12일 열리는 잠실 두산 베어스전에 나간다면 2024년부터 3년 연속 전경기 출전을 하면서 총 432경기 연속 출전을 한다. 이는 역대 14위의 기록으로 외국인 신기록이다. 아프지 않고 꾸준히 잘했기 때문에 3년 연속 최다안타왕에 도전하고 있고, 올해는 특히 역대 한시즌 최다안타 신기록을 쓰고 있다. 내년에도 전경기를 뛰면 576경기까지 기록이 이어지는데 이는 역대 7위에 해당하는 기록이다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 LG 오스틴이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 6회초 1사 2루 SSG 박성한이 안타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

디아즈도 삼성에 온 이후 전경기에 나오고 있다. 교체선수로 2024년 8월 17일 창원 NC전부터 29경기를 뛰었고, 2025년에 전경기를 뛰며 50홈런과 역대 한시즌 최다타점 신기록인 158타점을 남겼다. 12일 KT전을 뛰면 올해도 전경기를 뛰면서 총 317경기 연속 출전을 기록하게 된다. 현재로선 내년 재계약이 유력한 디아즈인데 내년에도 개막전부터 뛰어 전경기를 뛴다면 461경기까지 가능해 11위까지 올라간다.

Advertisement

그래도 박해민의 기록 행진이 가장 눈에 띈다. 12일 KIA와의 최종전까지 뛰면 5년 연속 전경기 출전을 하게 된다. 2021년 10월 13일 광주 KIA전부터 733경기 연속 출전이다. 이는 1009경기의 최태원에 이은 역대 2위 기록. 2년만 더 연속 출전을 이어가면 신기록을 쓸 수 있다.

Advertisement

전경기에 출전하기 위해선 부상이 없어야 하고 부진도 없어야 한다. 내년에도 이들의 연속 경기 출전이 계속된다면 역사가 만들어진다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com