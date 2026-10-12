본인이 드러누워놓고 프런트 탓? → 저지 뻔뻔한 요구, 감독 선임까지 좌지우지 시도

ST PETERSBURG, FLORIDA - OCTOBER 05: Aaron Judge #99 of the New York Yankees looks on during the ninth inning against the Tampa Bay Rays in game two of the American League Division Series at Tropicana Field on October 05, 2026 in St Petersburg, Florida. Mike Stobe/Getty Images/AFP (Photo by Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 07: Aaron Judge #99 of the New York Yankees looks on before game three of the American League Division Series against the Tampa Bay Rays at Yankee Stadium on October 07, 2026 in the Bronx borough of New York City. Sarah Stier/Getty Images/AFP (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 뉴욕 양키스 간판스타 애런 저지가 시즌을 마치고 구단을 향해 쓴소리를 늘어놓았다. 정작 자신은 부상을 당해 정규시즌 절반 이상을 날리고 포스트시즌은 뛰지도 않았다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 12일 '저지가 포스트시즌 탈락 직후 프런트 오피스를 향해 전면적인 투자를 촉구했다'고 보도했다.

양키스는 올해 가을야구서 단 5경기 만에 퇴장했다. 양키스는 정규시즌 93승 68패를 기록했다. 4번 시드를 받고 와일드카드 결정전에서 시작했다. 양키스는 보스턴 레드삭스를 2승 무패로 제압했다. 양키스는 디비전시리즈에서 탬파베이 레이스를 만나 3연패 셧아웃 탈락했다.

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저지는 오른쪽 종아리를 다친 탓에 벤치를 지켰다. 포스트시즌 5경기를 모두 구경만 했다. 정규시즌도 66경기 출전에 그쳤다.

저지는 구단에 화살을 돌렸다. 선수단 구성이 부족했다는 취지로 프런트가 더 적극적으로 움직여야 한다고 목소리를 높였다.

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저지는 "우리는 양키스다. 구단이 올인해서 필요한 일을 하고 찾아내야 한다고 생각한다. 만약 우리에게 구멍이 있다면, 특정 선수나 인재를 찾는 일이든 우리가 필요한 것이 무엇이든 간에 나가서 영입해야 한다"고 주장했다.

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이어서 "그것이 내가 매년 우승을 위해 싸우고 올인하기 위해 양키스에 재계약하고 돌아온 이유다. 그것이 내가 매 오프시즌마다 이 팀과 이 도시에 내가 가진 모든 것을 바치기 위해 준비하는 방식이다. 그러므로 나도 그들이 똑같이 해주기를 기대한다"고 덧붙였다.

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양키스가 과연 '올인'을 해왔다고 믿느냐는 질문에 저지는 "말하기 어렵다"며 아쉬움을 나타냈다.

Aaron Judge #99 of the New York Yankees looks on from the dugout during sixth inning of the MLB game against the Arizona Diamondbacks at Chase Field on September 19, 2026 in Phoenix, Arizona. Injured New York Yankees slugger Aaron Judge was left off the roster for the team's American League Division Series against the Rays that starts on October 3, 2026, in Tampa, Florida. The three-time Most Valuable Player, battling a right calf strain that affects his ability to run, had vowed to do all he could to be ready for the Rays after missing the Yankees' two-game sweep of the Boston Red Sox in the Wild Card round. (Photo by Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

그는 "나는 매년 모든 선수들을 트레이드해 오고 영입하고 싶지만, 그것이 현실적이지 않다는 것은 안다. 그들이 매년 승리하는 팀을 만들어 주기는 하지만, 뉴욕에서는 그저 이기는 것만으로는 충분하지 않다. 우리는 양키스다. 매년 나가서 우승을 쫓고 올인해야 한다. 따라서 그들이 앞으로 어떤 행보를 보일지 기대된다"고 전했다.

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저지는 감독 인선에도 영향력을 행사하려고 했다. 애런 분 양키스 감독은 2027년까지 계약된 상태다. 분 감독에 대한 여론이 악화됐다. 분 감독은 2018년 양키스 지휘봉을 잡았다. 9년 동안 포스트시즌 8회 진출했다. 월드시리즈 우승은 없다. 2024년 월드시리즈 준우승이 최고 성적이다. 분 감독은 정규시즌 통산 790승 565패 승률 5할8푼3리를 기록했다.

저지는 분 감독을 강하게 옹호했다. 저지는 "그는 우리 감독이다. 배를 이끌고 가는 선장"이라며, "그는 우리가 나가서 성공할 수 있는 올바른 위치에 우리를 놓아준다. 특히 내가 부상으로 100경기 가까이 결장했던 이번 시즌 같은 때에 그가 능력을 증명했다. 그가 보여준 방식으로 팀을 관리하고 우리가 포스트시즌에 진출했다. 그는 분명히 우리를 든든하게 지켜주었다"며 감독 교체설에 대해 반대 입장을 분명히 했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com