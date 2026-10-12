'두산이 입벌리고 기다린다.' KIA-LG 외나무 혈투. 양현종vs임찬규 베테랑 중 누가 웃나

KIA 양현종과 LG 임찬규. 스포츠조선DB

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이범호 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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[스포츠조선 권인하 기자]지면 두산에 업셋 당하는 것까지 각오해야 한다.

그야말로 최후의 결전이다. 이기면 나흘의 휴식이 주어지고 지면 하루 쉬고 곧바로 충분한 휴식을 한 두산 베어스와 만난다.

KIA 타이거즈와 LG 트윈스가 3위 자리를 놓고 외나무 다리에서 만났다. 12일 광주 기아챔피언스필드에서 '3위 결정전'을 치른다.

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11일까지 두팀 다 143경기씩을 치렀는데 KIA가 78승2무63패(승률 0.553)로 3위, LG가 78승1무64패(승률 0.549)로 4위다. 겨우 반게임차다.

KIA가 이기거나 비기면 3위를 확정짓고, LG는 이겨야만 역전 3위가 된다.

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KIA로선 전날 롯데 자이언츠전이 아쉽고도 아쉽다. 이겼다면 3위를 확정지을 수 있었지만 상대 선발 김진욱에 막힌데다 승리를 위해 올린 아담 올러가 한동희에게 만루포를 맞은 것이 결국 패인이 돼 1대4로 지고 말았다.

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3위를 위해 KIA와 LG가 모두 총력전을 벌여왔기 때문에 4위가 되는 팀에게 미치는 타격은 크다.

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KIA는 3위를 달리다가 롯데전을 지고 LG전까지 져서 4위가 된다면 정신적인 충격이 큰 상태에서 곧바로 두산과 와일드카드 결정전을 치러야 한다.

LG 역시 마찬가지. 전반기 내내 1위를 달렸다가 전반기 마지막 경기부터 8연패를 하면서 3위까지 내려왔고, 시즌 막판엔 KIA에 역전당해 4위가 되는 것은 팀 사기가 떨어질 수밖에 없다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 LG 오스틴이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

전력면에서도 힘들다. 총력전을 펼쳐왔기 때문에 주전들과 불펜진의 체력 소모가 컸다. 3위를 하면 나흘이라도 휴식이 있어 그나마 낫지만 4위가 되면 단 하루만 쉬기 때문에 체력 보충이 되지 않은 상태에서 포스트시즌에 나서야 한다.

두산은 이미 5위를 확정지으면서 주전들이 일찌감치 와일드카드 결정전 준비에 들어갔다. 12일 롯데와의 시즌 최종전이자 정규리그 잠실구장 마지막 경기지만 선발은 이용찬이다. 포스트시즌을 위해 선발을 아끼겠다는 의미.

일주일 이상 충분히 휴식을 한 곽빈(11승)과 최민석(14승)의 국내 우완 원투 펀치와 벤자민(9승)과 잭로그(8승)의 외국인 좌완 원투 펀치가 대기 중이다.

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이 중요한 경기에 베테랑들이 나선다. KIA는 양현종, LG는 임찬규다.

양현종은 올해 25경기에서 12승6패 평균자책점 4.29를 기록 중이다. LG전엔 3경기에 등판해 1승2패 평균자책점 4.61을 보였다.

15승으로 KT 고영표와 공동 다승왕을 확정지은 임찬규는 단독 다승왕과 LG의 3위를 위해 마지막 등판을 한다. 30경기에서 15승7패 평균자책점 4.44를 기록 중. KIA전엔 1경기에만 나왔는데 5⅓이닝 7안타 4실점하며 패전투수가 됐었다.

절대 유리하지 않게된 4위이기에 더 총력전이될 수밖에 없는 마지막 대결이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com