'이대호의 이름' 27세에 눈떴다, 이제부터 진짜 시작…4번타자 거듭난 한동희, 전구단 상대 홈런까지 [SC피플]

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사 만루 롯데 한동희가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사 만루 롯데 한동희가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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[스포츠조선 김영록 기자] 팀의 승패를 책임진 결승포, KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 3위 싸움을 '최후의 결전'에서 가리라는 철퇴.

한동희는 11일 광주 KIA 타이거즈전에서 0-0으로 맞선 6회초 2사 만루에 등장, KIA 선발 애덤 올러를 상대로 만루홈런을 쏘아올리며 팀의 4대1 승리를 이끌었다.

한동희에겐 너무나 소중했던 한방이었다. 한동희는 이 홈런으로 마침내 은퇴시즌 이대호(2022년, 23홈런)의 단일 시즌 홈런 기록을 넘어서는 첫 시즌을 기록했다. 입단 당시부터 따라다니던 '이대호 후계자'라는 닉네임의 무게를 이겨내고, 롯데의 미래를 책임질 4번타자로서 다시 태어난 모습이다.

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한동희의 데뷔 첫 '전구단 상대 홈런'이다. KIA 타이거즈와의 시즌 마지막 경기에서, '홈런 1위' 김도영이 지켜보는 가운데 해냈다는 점도 인상깊다.

한동희에겐 '처음' 오른 고지가 많은 해다. 데뷔 첫 20홈런에 70타점, 생애 첫 장타율 5할, 첫 OPS(출루율+장타율) 0.9까지 달성했다. 말 그대로 한계단 올라선 커리어하이 시즌을 완성했다.

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사 만루 롯데 한동희가 만루포를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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한동희의 행보는 전형적인 거포보다는 이른바 '힘 좋은 교타자'라던 이대호와 닮았다. 주목받던 2020~2022시즌에도 꾸준히 좋은 컨택트와 선구안을 보여줬고, 2022년에는 타율 3할을 넘기기도 했다. 올시즌 삼진도 81개에 불과하다.

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오랜 부진을 딛고 다시 일어선 올해 다시한번 타율 3할을 넘겼고, SSG 랜더스에게 다소 부진했을 뿐 다른 8개 구단 상대로는 고르게 좋은 성적을 냈다. 홈런 개수도 한화(5개)를 필두로 각 구단에 고르게 분포된 모습이 인상적이다.

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한발 늦었다는 느낌은 지울 수 없다. 경남고 후배 노시환은 이미 2023년 31홈런으로 첫 홈런왕을 거머쥐었고, 2025년에도 또한번 30홈런을 넘겼다. 이미 통산 홈런 150개를 넘겼다. 한동희는 아직 83개에 불과하다.

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사 만루 롯데 한동희가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

하지만 커리어는 길다. 두 선수 공히 아직 서른도 안된 나이에 팀의 간판타자, 4번타자 자리를 꿰찬 선수들이다. 선배 김태균은 38세, 이대호는 40세에 은퇴했고, 최형우(42세)는 아직도 뛰고 있다.

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어쩌면 한동희의 커리어는 지금부터 진짜 시작일지도 모른다. '늘푸른소나무'처럼 활약해줄 빅터 레이예스, 그리고 1~4살 터울 고승민 나승엽 윤동희 등 후배들의 성장은 한동희의 부담을 더는 날개가 될 수 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com