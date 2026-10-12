김하성 결국 결별 임박! "2000만달러짜리 실패작" 혹평…'깜짝 반전' 두반도 정리 대상? ATL 확실한 유격수 영입 목표

애틀랜타 브레이브스 김하성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]포스트시즌을 일찌감치 마감한 애틀랜타 브레이브스가 선수 정리를 시작할 것으로 예상된다. 이번 시즌 특히나 부진했던 한국의 김하성도 정리될 가능성이 크다.

ATL 올데이는 12일(한국시각) 다음 시즌을 앞두고 애틀랜타가 정리해야 할 선수와 재계약할 선수를 구분했다. 김하성은 예상대로 내보내야 할 선수로 지목됐다.

매체는 '김하성은 정규시즌 타율이 0.116에 불과했고, 포스트시즌에서는 무안타에 그쳤다'며 '김하성을 다시 데려오는 것이 결국 좌절만 안겨준다는 점 외에는 달리 설명할 수 있는 타당한 근거가 없다'고 주장했다.

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김하성은 2026시즌 내내 부진했다. 시즌 막판 LA 다저스를 상대로 끝내기 안타를 기록하며 살아나는 듯했지만, 포스트시즌에서 무안타로 침묵했다. 그의 저조한 타격 성적은 시즌 내내 비판의 대상이었다.

ATL 올데이는 '애틀랜타는 사실상 실패작이라고 할 수 있는 선수에게 2000만달러(약 266억원)를 지불했다'며 '김하성은 새로운 역할과 새로운 환경에서 다시 출발할 필요가 있어 보이는 선수다'고 평가했다. 이어 '애틀랜타는 이제 과거를 뒤로하고, 해당 포지션에서 보다 확실하게 자리 잡을 수 있는 선택지를 찾는 데 집중해야 한다'고 덧붙였다.

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김하성 외에도 로우디 텔레즈, 레인 토머스, 도미닉 스미스, 조 히메네스, 마우리시오 두반, 브렌트 수터가 정리돼야할 선수로 분류됐다.

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특히 두반의 경우에는 다소 의외의 선택이다. 두반은 이번 시즌 부진한 김하성을 비롯한 여러 포지션에서의 빈자리를 메운 선수다. 두반까지 내보낸다면 애틀랜타가 유격수 적임자를 찾는데 상당한 어려움을 겪을 수도 있다.

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매체는 '이 명단에서 가장 어려운 결정이지만, 두반의 커리어 전체를 보면 애틀랜타에서 보낸 이번 시즌은 예외적이었다'며 '커리어 하이 시즌을 기록했다는 이유로 선수에게 큰돈을 지불하는 것은 위험한 도박이다'고 우려했다. 결국 애틀랜타가 거액을 투자해 유격수 자리에 확실한 해결책을 찾는 것을 우선으로 보고 있는 셈이다.

한편, 마틴 페레스와 타일러 말리, 라이셀 이글레시아스는 애틀랜타가 재계약해야 하는 선수로 꼽혔다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com