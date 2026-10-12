두산과 잠실구장의 마지막 길, '국민 감독'이 시구로 밝힌다

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[스포츠조선 김용 기자] 두산과 잠실의 마지막, 그 길을 여는 건 '국민 감독'

두산 베어스는 12일 잠실구장에서 롯데 자이언츠와 2026 시즌 최종전을 치른다.

포스트시즌 경기가 남아있지만, 정규시즌 경기로는 마지막이다. 올해를 끝으로 철거되는 잠실구장에서의 마지막 정규시즌 경기라 의미가 깊다.

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두산은 이날 경기를 앞두고 특별히 시구자를 초청했다. 주인공은 김인식 전 감독. '국민 감독' 칭호를 얻은 김 감독은 1995년부터 2003년까지 9년 간 베어스 감독직을 역임했다. 두 차례 한국시리즈 우승을 일궈냈다. 특히 1995년은 잠실 연고 구단 최초로 잠실야구장에서 한국시리즈 우승을 확정해 뜻깊다. 국가대표 감독으로도 월드베이스볼클래식 첫 대회 4강 신화를 선수들과 함께 써내렸다.

김 감독은 "선수들과 함께 우승의 기쁨을 나눴던 잠실야구장의 마지막 정규시즌 경기에서 시구를 하게 돼 감회가 남다르다. 오랜 시간 잠실을 지켜준 팬 여러분께 감사드리며, 베어스 후배들이 마지막까지 좋은 경기로 팬들에게 보답하길 응원하겠다"라고 전했다.

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한편 두산베어스는 이날 경기 종료 후 '잠실야구장의 은퇴식'을 진행한다. 두산베어스의 각 시대를 대표하는 레전드들이 나서 팬들과 함께 잠실야구장을 떠나보낼 예정이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com