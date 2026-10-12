김혜성 뺀 LAD 밀워키에 충격패! NLCS 1차전부터 고전…오타니 1안타 1득점→'에이스' 스쿠벌 2자책 패전

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) advances to third on a base hit by Max Muncy during the sixth inning of Game 1 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Sunday, Oct. 11, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Abbie Parr)

루이스 라라. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 내셔널리그 챔피언십 시리즈(NLCS) 1차전부터 밀워키 브루어스에게 무릎을 꿇었다.

다저스는 12일(한국시각) 미국 위스콘신 주 밀워키의 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026시즌 메이저리그 NLCS 1차전 원정경기에서 밀워키에게 패했다.

다저스 선발 투수로는 타릭 스쿠벌이 출전했다. 타선에는 무키 베츠(유격수), 프레디 프리먼(1루수), 윌 스미스(포수), 오타니 쇼헤이(지명타자), 테오스카 에르난데스(좌익수), 맥스 먼시(3루수), 앤디 파헤스(중견수), 카일 터커(우익수), 키케 에르난데스(2루수)가 섰다.

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제이콥 미저라우스키. AFP연합뉴스

밀워키 마운드에는 제이콥 미저라우스키가 올랐다. 타선은 잭슨 추리오(좌익수), 브라이스 투랑(2루수), 윌리엄 콘트레라스(포수), 제이크 바우어스(1루수), 앤드류 본(지명타자), 개럿 미첼(중견수), 쿠퍼 프랫(유격수), 루이스 라라(우익수), 조셉 오티즈(3루수)로 구성됐다.

양팀의 에이스 투수들이 등판한 만큼 경기는 투수전 양상을 보였다. 스쿠벌은 5이닝 동안 5피안타 2자책 7삼진 2볼넷을 기록했다. 81구를 던졌다. 미저라우스키는 4⅓이닝 5피안타 1자책 5삼진 3볼넷을 마크했다. 94구를 던졌다.

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선취점을 뽑아낸 쪽은 다저스였다. 2회초 파헤스가 미저라우스키를 상대로 우전 안타를 터뜨리면서 2루에 있던 오타니가 홈으로 들어왔다.

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밀워키는 홈런 한 방으로 단숨에 다저스를 따라잡았다. 4회말 투랑이 스쿠벌을 상대로 좌측 담장을 넘기는 솔로포를 기록했다. 스코어는 1-1 동률을 이뤘다.

타릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

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밀워키는 5회말 역전에 성공했다. 라라가 스쿠벌을 상대로 좌중간을 가르는 적시타를 때려내면서 2루에 있던 미첼을 홈으로 불러들였다. 양팀 선발 투수가 마운드에서 내려간 이후 양쪽 불펜진 모두 호투를 펼치면서 더이상 점수는 나오지 않았다. 최종 스코어 2대1로 밀워키가 다저스를 잡아내고 NLCS에서 우위를 점했다.

다저스의 '슈퍼스타' 오타니는 이날 3타수 1안타 1득점 1볼넷을 기록했다. 테오스카가 유일하게 멀티히트를 기록했고, 파헤스도 1타점을 올리면서 제 역할을 했지만, 타선 전체적으로 득점권에서 날카로움이 부족했다. 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에서 대수비로 잠시나마 출전했던 한국의 김혜성은 다저스의 NLCS 로스터에는 들지 못했다. 다저스는 야수를 줄이고, 좌완 투수 저스틴 로블레스키를 로스터에 추가하는 선택을 했다. 다저스는 오는 13일 오전 6시 밀워키와의 NLCS 2차전에 돌입한다. 1차전에서 일격을 맞은 다저스가 일본인 투수 야마모토 요시노부를 중심으로 시리즈 균형을 만들 수 있을지 이목이 쏠린다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com