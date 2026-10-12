고의4구 웃어넘긴 레이예스 → 볼넷에도 '배트 내동댕이' 최원준…최다안타 신기록 라이벌인데, 너무나 달랐던 태도 [SC포커스]

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회 롯데 레이예스가 안타를 날리고 있다. 이 안타로 시즌 206안타 기록. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회말 KT 최원준이 2루타를 치고 타임을 외치고 있다. 최원준은 202안타를 기록하며 단일시즌 최다안타 타이를 달성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[스포츠조선 김영록 기자] 프로야구 역사에 남을 신기록 경쟁, MVP도 아깝지 않을 기록을 내고도 임팩트에서 묻힌 아쉬움, 직전 시즌 부진을 씻어낸 역대급 스텝업.

이 모든 것을 날려버린 '배트 내동댕이' 신경전이었다. 11일 대구 삼성 라이온즈전에 출전한 KT 위즈 최원준은 2-1로 앞선 2회초 2번째 타석에서 볼넷을 얻었다. 삼성 선발 아리엘 후라도가 카운트를 꽉 채운 신중한 승부 끝에 볼넷을 내준 것.

이날 KT 선발 고영표의 (공동)다승왕 도전이었고, 올시즌 부상이 길었던 후라도 역시 승률왕을 건 진검승부였다.

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하지만 최원준은 배트를 내동댕이치는 등 전에 없이 예민한 반응을 보였다. 각종 보호대를 볼보이에게 던지는 등 불만을 거침없이 표출했다. 이에 후라도 역시 연속 견제구로 불쾌감을 숨기지 않았다.

KT는 주장 장성우를 중심으로 미팅을 갖고 팀 분위기를 수습했다. 이후 최원준이 장성우와 따로 더그아웃에서 이야기를 나누는 모습도 포착됐다.

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결국 이날 후라도는 4이닝 6실점으로 무너졌고, 최원준은 4타수 1안타 2볼넷을 기록했다. 레이예스와는 2개 차이로 벌어졌다.

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7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 1사 2,3루 KT 최원준이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

최원준은 평소 거듭된 최다안타 질문에 "레이예스가 이길 거라고 생각하고 있다. 갯수 차이도 많이 나고, 레이예스는 하루 2~3개는 가볍게 치는 선수니까"라며 초연함을 유지하려 애썼다. 이어 "레이예스가 최다안타왕을 타더라도 MVP 얘기가 많이 나오기 바란다. 200안타의 가치를 다들 알아주시면 좋겠다"며 동업자 정신을 보여주기도 했다.

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하지만 결국 동일하게 2경기를 남겨둔 시점에서 안타 1개 차이가 되자, 조급함을 이겨내지 못한 모습. 최원준이 올한해 쌓아온 '대반전'의 감동 서사를 망친 행동으로 남게 됐다. 지난해 생애 최악의 부진을 겪고도 4년 48억원이라는 오버페이 논란 속 FA 이적에 성공했고, 이를 올한해 실력으로 증명한 그다.

앞서 자동 고의4구를 당하고도 웃어넘긴 레이예스와 대조적이다. 레이예스는 지난 9일 부산 LG 트윈스전에서 앞서 3타석 연속 무안타에 이어 3-1로 앞선 7회에는 고의4구를 당했다. 그럼에도 팀은 승리했고, 레이예스 자신도 팀 타선의 대폭발 속 8회말 끝끝내 안타 하나를 추가했다.

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11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사롯데 레이예스가 안타를 날리고 있다. 이 안타로 시즌 207안타 기록. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

당시 레이예스는 고의4구에 대한 질문에 "LG도 지금 무조건 이겨야하는 상황이다. 충분히 이해한다"면서 "안타를 못친다고 초조한 마음은 전혀 없었다. 오늘 못 치면 내일 많이 치면 되지 않나. 다만 감독님이 날 1번타자로 기용해주는 것은 큰 힘이 된다. 동료들이 내게 '한타석 더 줄게'라고 격려해준 것도 고맙다. 나보다 동료들이 나의 최다안타왕을 더 바라는 것 같다"며 미소지었다.

이제 두 선수 공히 1경기만을 남겨둔 상황. 이미 두 선수 모두 서건창의 201안타(2014년) 레이예스의 202안타(2024년)는 넘어섰다. 레이예스는 207안타, 최원준은 205안타를 기록중이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com