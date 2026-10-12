루키보다 못한 '운명' 따라가는 김혜성, WS 가더라도 로스터 복귀 없을 듯...2026년 사실상 마감

LA 다저스 김혜성이 NLCS 로스터에서 제외됐다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 김혜성이 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 로스터 26명에서 빠졌다. 예상대로다.

김혜성은 12일(이하 한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스어와의 NLCS 1차전을 앞두고 다저스가 발표한 26인 로스터에서 제외됐다. 애틀랜타 브레이브스와의 디비전시리즈(DS) 로스터에 포함됐던 그가 빠진 이유는 명확하다. 자리가 없기 때문이었다.

다저스는 투수 13명, 야수 12명, 투타 겸업 1명으로 NLCS를 치르기로 했다. DS와 비교하면 투수를 1명 늘리고, 야수를 줄인 것으로 김혜성 대신 투수 저스틴 로블레스키가 들어갔다.

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DS에서 허리를 다친 유틸리티 내야수 미겔 로하스는 그대로 자리를 지켰다.

김혜성. Imagn Images연합뉴스

데이브 로버츠 감독은 로블레스키를 포함시킨 배경에 대해 "분명 긴 이닝을 던질 수 있는 능력을 고려했다. 로블레스키는 풍부한 경험을 갖고 있고, 지난해 포스트시즌서도 훌륭한 역할을 했다. 따라서 상대 타순의 특정 구간에서 좌타자를 상대할 수 있다는 긍정적인 생각을 했다"고 밝혔다.

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로블레스키는 올시즌 28경기(선발 22경기)에 등판해 140이닝을 던져 12승5패, 평균자책점 3.66, 118탈삼진을 올리며 전반기까지 로테이션을 든든하게 지켰다. 선발과 불펜을 오갈 수 있는 자원.

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MLB.com은 김혜성이 제외된데 대해 '김혜성은 빠른 발을 앞세워 DS 로스터에 포함됐지만, 다저스는 결국 그를 대주자로 기용하지 않았다. 김혜성이 DS에서 출전한 것은 로하스의 부상에 따라 대수비로 투입된 때 뿐이었다'고 전했다.

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김혜성은 지난 8일 DS 4차전서 4-1로 앞선 9회말 2루수로 교체출전했다. 로하스는 앞선 3차전서 타격을 하다 허리를 삐끗해 8회 타석에서 토미 에드먼으로 교체됐고, 4차전은 결정했다. 4차전 9회말 마지막 수비 때 좌익수 테오스카 에르난데스가 빠지고 그 자리에 2루수로 나섰던 에드먼이 들어가 김혜성이 에드먼의 2루 자리를 맡은 것이다.

호스웨이 더파울라. UPI연합뉴스

NLCS를 앞두고 로버츠 감독은 김혜성과 괴물 루키 외야수 호스웨이 더파울라, 둘을 놓고 로스터를 고민했다고 한다. 파울라 역시 스타팅 멤버는 아니다. 벤치에서도 명확한 역할은 주어지지 않았다.

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그는 DS 4차전에서 앤디 파헤스의 역전 적시타에 앞서 대타로 들어가 볼넷을 골라 찬스를 연결한 적이 있다. 결국 타석에서 보여준 경기력 덕분에 NLCS에 합류했다고 보면 된다. 김혜성은 작년에 이어 이번 포스트시즌서도 타석에는 서지 못하는 상황이다.

반면 더파울라는 DS 2차전서 한 차례 타석에 들어가 무안타, 그리고 4차전서 볼넷을 기록했다. 지난 9월에 메이저리그에 데뷔해 11경기에서 타율 0.323, 1홈런, 7타점, OPS 1.081을 때렸으니, 김혜성보다는 조건이 나아 보였다.

로버츠 감독은 "키케 에르난데스, 에드먼, 로하스가 내야에서 뎁스를 보장해주고 있으니 어떤 수비 상황에서도 유연하게 대처할 수 있다"며 "더파울라를 빼는 건 너무 어려운 선택이었다. 대타로 들어가 보여준 타격 능력 때문이었다. 우리가 반드시 이행해야 할 부분이었다"고 설명했다.

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이같은 설명과 상황이라면 다저스는 월드시리즈에 진출하더라도 김혜성을 로스터에 복귀시킬 가능성이 크지는 않다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com