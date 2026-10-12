'우승 토템 KIM 없어서 졌나' 팬들도 난리났다 "김혜성 대체 왜 빠진거야?"

김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]LA 다저스가 챔피언십시리즈에서 1차전 충격패를 당했다. 로스터에서 탈락한 김혜성을 두고 아쉬워하는 팬들의 목소리도 크다.

다저스는 12일(이하 한국시각) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 내셔널리그 챔피언십시리즈 1차전에서 밀워키 브루어스에 1대2로 패했다.

선발 타릭 스쿠벌이 출격해 5이닝을 2실점으로 막았으나 타선 불발이 컸다. 다저스는 장타 없이 앤디 파헤스의 단 1타점만 나오면서 불발탄 공격을 펼쳤고, 마지막 9회초 2사 만루 찬스에서 무키 베츠가 중견수 뜬공에 그치면서 끝내 침묵했다.

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다저스의 한국인 빅리거 김혜성은 챔피언십시리즈 로스터에서 탈락했다. 시즌을 트리플A에서 마쳤지만, 디비전시리즈 로스터에 포함됐던 김혜성은 시리즈 마지막 경기였던 4차전 9회말 대수비로만 출전했다.

김혜성이 빠진 이유는 투수 보강 때문이다. 5전 3선승제인 디비전시리즈와 달리, 7전 4선승제인 챔피언십시리즈 특성을 감안해서 다저스가 투수 보강에 나섰다.

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데이브 로버츠 감독은 정규 시즌 최강팀이었던 밀워키를 상대하기 위해 멀티 이닝 소화가 가능한 불펜 투수 보강을 선택했고, 저스틴 로블레스키가 콜업됐다. 부상이 있는 베테랑 내야수 미겔 로하스가 그대로 로스터에 포함됐고, 신인 호세 데 폴라까지 등록됐다. 그럼에도 불구하고 김혜성의 자리는 없었다. 팀의 야수 가운데 가장 마지막 옵션이었던만큼 로스터 정리에서 칼같이 빠지고 말았다.

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다저스가 월드시리즈에 진출한다고 해도 김혜성이 로스터에 다시 포함될지는 알 수 없지만, 현재까지 분위기상 가능성은 희박하다.

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다만 다저스팬들은 김혜성의 결장을 다소 아쉬워하는 분위기다. 지난해 월드시리즈 우승을 함께한 멤버이고, 작년에도 플레이타임이 길지는 않았지만 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부 등 같은 아시아 출신 선수들과 함께 '우승 토템'으로 여겨졌다.

그러나 김혜성의 로스터 탈락 이후 다저스 공식 계정에도 "김혜성은 어디에 있냐", "김혜성이 빠진 게 슬프다"는 반응들이 뒤를 이었다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com