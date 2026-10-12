'김혜성 빼고 투수 IN' → 다저스 1점 내고 졌는데.. 대주자 김혜성 있었으면 어땠을까

Los Angeles Dodgers shortstop Hyeseong Kim works out with teammates ahead of Game 1 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Saturday, Oct. 10, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Kyla Wolf)

Oct 7, 2026; Cumberland, Georgia, USA; Los Angeles Dodgers shortstop Hyeseong Kim (6) and shortstop Mookie Betts (50) celebrate after defeating the Atlanta Braves in game four of the NLDS for the 2026 MLB Playoffs at Truist Park. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 김혜성을 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 엔트리에서 제외한 뒤 1차전 패배했다. 다저스는 극심한 빈공 속에 1점에 그쳤다. 김혜성을 빼고 투수를 보강한 선택이 일단 1차전에서는 별 효과를 거두지 못했다.

다저스는 12일(한국시각) 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와 NLCS 1차전서 1대2로 졌다.

다저스는 대주자 대수비 요원 김혜성을 NLCS 로스터에서 제외했다. 다저스는 좌완투수 저스틴 로블레스키를 포함시켰다.

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MLB닷컴은 '다저스가 NLCS 1차전을 앞두고 26인 로스터를 확정했다. 로블레스키가 불펜에 합류했다. 빠른 발을 무기로 한 김혜성이 빠졌다'고 설명했다.

다저스는 마지막 야수 한 자리를 두고 호수에 데 폴라와 김혜성 사이에서 고민했다. 데 폴라는 대타 요원이다. 김혜성과 쓰임새가 정반대다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 "수비에서는 내외야를 모두 소화하는 키케 에르난데스, 토미 에드먼, 미겔 로하스 같은 선수들이 있어 충분하다. 하지만 데 폴라를 제외하기란 너무나 어려운 결정이었다. 그의 타격 내용은 정말 훌륭하다"라고 설명했다.

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실제로 데 폴라는 1-2로 뒤진 9회초 2사 1루에 대타로 나와서 볼넷을 골랐다. 후속타가 터지지는 않았지만 자기 역할을 다 해줬다.

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다만 로블레스키는 출전할 상황이 만들어지지 않았다. 다저스는 선발 태릭 스쿠벌이 5이닝 2실점을 기록한 뒤 불펜투수 3명을 투입했다. 알렉스 베시아가 6회, 에반 필립스가 7회, 태너 스캇이 9회를 막았다.

Los Angeles Dodgers shortstop Hyeseong Kim (6) and Los Angeles Dodgers center fielder Andy Pages (44) celebrate winning Game 4 of baseball's National League Division Series, Wednesday against the Atlanta Braves, Oct. 7, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)

김혜성이 있었다면 8회초가 찬스였다.

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1사 후 포수 윌 스미스가 볼넷 출루했다. 오타니 쇼헤이 타석이었다. 김혜성이 대주자로 들어갔다면 훨씬 위협적인 상황을 연출할 수 있었다. 오타니는 3루 뜬공에 그쳤지만 김혜성이 2루 도루에 성공했다면 결과가 달라질 가능성은 충분했다.

물론 1차전 한 경기로 판단하기에는 이르다. 챔피언십시리즈는 7전 4선승제다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com