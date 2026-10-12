'106타석 연속 無홈런' 오타니 개인기록 깼다, 그래도 4,5번 타순서 4번 출루 "긍정적 시그널"

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 12일(한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 NLCS 1차전을 앞두고 훈련 도중 모자를 고쳐 쓰고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 106타석 연속 홈런포를 쏘아올리지 못했다.

오타니는 12일(이하 한국시각) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 1차전에서 3타수 1안타 1볼넷 1득점을 기록했다. 다저스는 1대2로 역전패했다.

오타니는 이번 포스트시즌 5경기에서 타율 0.188(16타수 3안타)에 3볼넷, 5삼진, 2득점, OPS 0.504를 마크 중이다. 아직 홈런은 커녕 타점도 없다.

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2024년 다저스로 이적해 50홈런-50도루를 달성한 뒤 포스트시즌서 3홈런, 10타점을 올리며 생애 처음으로 월드시리즈 우승의 감격을 맛봤던 오타니는 작년 포스트시즌서는 투타 겸업을 가동하면서도 8홈런과 14타점을 때려 2년 연속 우승을 이끌어 전성기를 구가하는 듯했다.

그러나 이번 포스트시즌서는 전혀 힘을 쓰지 못하고 있다. 후반기 찾아온 부상 여파로 타격 컨디션을 100%로 끌어올리지 못하고 있기 때문이다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 12일(한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 NLCS 1차전서 6회초 좌전안타를 터뜨리고 있다. AFP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 12일(한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 NLCS 1차전서 6회 좌전안타를 치고 나가 세리머니를 하고 있다. AP연합뉴스

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4번 지명타자로 출전한 오타니는 2회초 선두타자로 나가 밀워키 선발 제이콥 미저라우스키로부터 볼넷을 골라 출루한 뒤 앤디 파헤스에 적시타로 홈을 밟았다.

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이어 4회 2사 1루서는 미저라우스키의 5구째 몸쪽 100.8마일 강속구에 속아 헛스윙 삼진을 당했다. 6회에는 우완 애브너 우리베의 한복판 슬라이더를 받아쳐 빗맞은 좌전안타를 쳤지만, 후속타 불발로 홈에 이르지는 못했고, 8회에는 내야플라이를 쳐 역시 고개를 숙였다.

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이두근 부상에서 돌아온 지난 9월 24일부터 정규시즌 최종전까지 5경기에서 타율 0.238(21타수 5안타)을 칠 때만 해도 "디비전시리즈에 직행한 덕분에 컨디션을 회복할 시간을 벌었다"며 오타니의 부활을 기대했던 데이브 로버츠 감독은 지금 고개를 가로저으며 "볼에 방망이가 나간다"고 지적한다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 8월 19일(한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도전에서 3회초 우중간으로 비거리 448피트짜리 대형 투런포를 작렬한 뒤 타구를 바라보고 있다. AP연합뉴스

홈런이 중요한 것은 아니지만, 오타니의 홈런포가 가동을 멈춘 지 2개월이 다 돼간다. 오타니는 지난 8월 19일 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에서 3회초 우중간으로 비거리 448피트(136,6m)짜리 대형 투런포를 터뜨린 뒤 이날까지 106타석에서 홈런을 치지 못했다.

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자신의 최장 무홈런 기록을 썼다. 종전 기록은 LA 에인절스 시절인 2022년 9월 12일 휴스턴 애스트로스전 두 번째 타석부터 이듬해 4월 3일 오클랜드 애슬레틱스전 두 번째 타석까지 이어진 104타석이다.

결국 부상 여파를 극복하지 못하고 있다는 얘기다. 오타니는 지난 6월 초 왼쪽 무릎 통증을 호소한 뒤 한달 만에 투구를 중단했고 8월 9일 피칭 훈련을 재개했지만, 약 3주 후 오른팔 이두근 통증이 발생하자 투수로는 시즌을 완전히 접었다.

그 두 개의 부상이 타격에는 영향이 미치지 않는다고 한동안 자신했지만, 결장을 이어가다 9월 9일 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단에 올랐다.

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LA 다저스 오타니 쇼헤이가 12일(한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 NLCS 1차전을 앞두고 선수 소개 때 동료들의 환영을 받으며 걸어나가고 있다. AP연합뉴스

포스트시즌을 앞두고 로버츠 감독은 오타니의 컨디션에 대해 "트레이닝 스태프의 보고에 따르면 매일 그의 상태는 호전되고 있다. 그렇기 때문에 무엇보다 그가 라인업에 포함되는 것만으로도 상대에 위협이 된다. 경기력 면에서도 우리가 기대하는 모습을 보여줄 것으로 예상한다"며 기대감을 나타냈다.

이날 경기를 앞두고 로버츠 감독은 "쇼헤이가 장타력으로 유명하지만, 미저라우스키를 상대할 때는 그저 좋은 타격을 하기만 하면 된다"며 "홈런을 치면 아주 좋은 일이겠으나, 볼넷을 얻어내도 환상적인 일"이라고 했다.

실제 오타니가 볼넷과 안타를 1개씩 얻었으니 로버츠 감독이 보기엔 아주 만족스러운 타격을 했다고 할 수 있다. 고무적인 것은 오타니가 4,5번 타자로 나선 최근 3경기에서 1안타와 3볼넷으로 4차례나 출루했다는 점이다.

한편, 7전4선승제 포스트시즌 시리즈에서 1차전을 이긴 팀이 시리즈를 차지한 것은 역대 197번 중 127번으로 그 확률이 64%에 이른다. 2-3-2 포맷 시리즈에서 홈 1차전을 이긴 팀은 103번 중 69번(67%)이나 시리즈를 가져갔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com