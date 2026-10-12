"수비 자청했다" 134일 만 '좌익수 최형우' 현실화, 디아즈 이틀 연속 선발제외, 2년 연속 130타점 무산되나..삼성, 정규시즌 최종전 라인업 발표

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 좌익수 선발 출전한 삼성 최형우. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.17/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] 플레이오프 직행을 확정한 삼성 라이온즈가 정규시즌 최종전에서 최형우 좌익수 실험에 나선다.

부상으로 이탈한 '주장' 구자욱의 가을야구 수비 불가 방침에 따른 지명타자 딜레마를 풀기 위해 '최형우 좌익수 카드를 가동한다.

외국인 타자 루윈 디아즈는 감기몸살 여파로 이틀 연속 선발 라인업에서 제외됐다.

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삼성의 정규시즌 최종전 선발 라인업은 김지찬 (지명타자) 김성윤 (우익수) 류지혁 (2루수) 최형우 (좌익수) 전병우 (1루수) 김헌곤 (중견수) 강민호 (포수) 김영웅 (3루수) 이재현 (유격수)로 짜여졌다. 선발 투수는 양창섭니다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 7회말 무사 1루 KT 최원준이 안타를 치고 삼성 1루수 디아즈의 축하를 받고 있다. 최원준은 203안타를 기록해 단일시즌 최다안타 신기록을 작성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

이날 가장 눈에 띄는 변화는 단연 최형우의 4번 좌익수 선발 출전이다.

삼성 박진만 감독이 예고했던 대로 최형우가 외야 수비 장갑을 끼고 그라운드에 나선다.

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햄스트링 부상에서 회복 중인 구자욱이 가을야구 무대에 복귀하더라도 '수비 불가'로 지명타자 또는 대타로만 제한 기용되어야 하는 상황에서, 최형우가 좌익수 수비를 안정적으로 소화해 준다면 포스트시즌에서 구자욱과 최형우를 모두 타선에 동시 기용할 수 있게 된다. 지난 5월 31일 대구 두산전 이후 134일만의 좌익수 선발 출전.

삼성 박진만 감독은 이날 경기 전 "오늘은 세 타석 정도 나가게끔 준비할 것이다. 마지막 게임이니까 수비 적응력이나 포스트시즌 준비 훈련 기간에 조금 더 대비해서 훈련을 좀 하려고 하고 있다"고 구상을 밝혔다.

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이어 "본인도 이 팀 사정을 잘 알고 있기 때문에 수비를 준비하겠다고 자청했다. 오늘도 본인이 요청해서 나가는 것이기 때문에 그런 부분은 하여튼 최고참으로서 팀 분위기와 사정을 제일 잘 알고 적극적으로 또 거기에 동참하는 부분이 좀 있다"고 감사를 표했다.

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130타점 고지를 노리던 핵심 거포 루윈 디아즈는 전날(11일)에 이어 이틀 연속 선발 명단에서 빠졌다. 박진만 감독은 디아즈의 감기몸살 증세로 인해 무리하게 선발로 내세우지 않고 컨디션 회복에 중점을 두기로 결정했다. 전날 처럼 승부처에 대타로 등장해 타점을 올릴지 주목된다. 박진만 감독은 "전날 처럼 경기 후반 대타로 준비하게 될 것"이라고 설명했다. 129타점을 기록중인 디아즈가 타점 하나를 추가하면 2년 연속 130타점 고지를 밟게 된다.

디아즈의 공백으로 1루수 자리에는 전병우가 들어갔다. 타선의 무게감이 다소 줄어든 데다 불펜데이로 치러지는 만큼 피날레 승리를 위해서는 선수들의 팀 플레이가 중요해졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com