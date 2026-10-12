'총력전 선언' KIA, 왜 이범호는 선수단 미팅 소집했나…"경기 어떻게 되든지, 선수들 고맙다"

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회초 무사 1루 SSG 박성한 동점 투런포 직후 마운드를 직접 찾은 KIA 이범호 감독. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "오늘(12일) 경기가 어떻게 되든지 올 시즌 144경기를 달려온 선수들에게 고맙다는 말을 전하고 싶다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 12일 광주기아챔피언스필드에서 열리는 LG 트윈스와 시즌 최종전을 앞두고 선수단 미팅을 진행했다. 정규시즌 144번째 경기까지 3위 싸움을 펼치느라 지친 선수들을 다독이는 동시에 그동안 고생한 만큼 최상의 결과를 내자고 강조했다.

이 감독은 "선수들과 아까 마지막으로 미팅을 한번 했다. 이만큼 달려온 것은 여기 있는 선수들이 정말 잘해줬기 때문에 3위 경기를 할 수 있는 거니까. 분위기 처지지 말고 즐겁게 해보자고 했다. 그게 맞는 것 같다. 우리가 충분히 잘한 시즌이고, 박수 보내줘야 하는 시즌이다. 마지막까지 3위 싸움을 하다 보니까 선수들이 체력적으로 많이 무거울 텐데도 웃으면서 분위기 처지지 않고 해준 것 같다. 오늘 경기가 어떻게 되든지 올 시즌 144경기를 달려온 선수들에게 고맙다는 말을 전하고 싶다"고 진심을 표현했다.

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KIA는 이날 이기거나 비기면 3위를 확정하고, LG는 무조건 이겨야 대역전 3위를 노릴 수 있다.

KIA는 박정우(우익수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(지명타자)-김선빈(2루수)-하주석(유격수)-김태군(포수)-김호령(중견수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 양현종. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.11/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 타이거즈 선수단이 국민의례를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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선발투수는 양현종이다. 이범호 감독은 벼랑 끝에 몰린 팀을 구해야 하는 중책을 고심 끝에 양현종에게 맡겼다.

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양현종은 지난 7일 부산 롯데 자이언츠전에서 5이닝 80구를 던졌다. 나흘밖에 쉬지 못했지만, 이 감독은 최종전 등판 경우의 수를 고려해 투구 수를 조절한 만큼 전력 투구가 가능하리라 내다봤다.

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이 감독은 "(양현종은) 잘 던지면 계속 간다. 초반에 흔들리면 투수들이 다 준비하고 있어서 초반에 빨리 움직일 수도 있다. 1회부터 1이닝씩 잘라서 간다고 생각하고 최선을 다해 던져야 한다. (LG 타선 상대로) 한 바퀴 이상은 충분히 문제 없이 던질 것이라 생각한다. 혹시 몰라서 부산에서도 80구에 끊었다. 4일 쉬고 등판할지 몰라서였다. 큰 문제는 없을 것"이라고 했다.

불펜은 전날 선발 등판한 아담 올러와 김현수를 제외하고는 전원 대기다.

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이 감독은 "전날 이기는 경기에 나오는 투수들은 안 던졌다. 전체 다 대기다. 한 타자, 1이닝일 수도 있고 잘 던지면 2이닝도 간다. 잘 던지는 투수를 바꿀 이유는 없지만, 흔들리면 짧게 짧게 투수를 다 쓰더라도 이기는 경기를 하겠다"고 각오를 다졌다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 이범호 감독이 미소 짓고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com