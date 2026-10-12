KIA LG 누구든 오라! '곽빈-벤자민-잭로그-최민석' 총동원령! → "세모 2명 빼고 다 나간다" [잠실 현장]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

29일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회초 투구를 무실점으로 마친 벤자민이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 김원형 두산 베어스 감독이 와일드카드 결정전 총동원령을 내렸다. 준플레이오프는 염두에 두지 않고 단 2경기에 일단 모든 것을 쏟아부을 태세다.

김 감독은 12일 잠실에서 열리는 정규시즌 최종전 롯데 자이언츠와 경기를 앞두고 와일드카드전 구상을 살짝 공개했다. 곽빈 벤자민 잭로그 최민석 등 선발 요원 4인이 1차전 2차전 모두 준비한다. 준플레이오프에 진출할 경우 1차전에 던져야 할 선발투수를 예비로 남겨두지 않겠다는 뜻이다.

두산은 일찌감치 정규시즌 5위를 확정했다. 상대가 누구든 원정에서 2승을 거둬야만 다음을 생각할 수 있다.

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1차전 선발투수는 곽빈이 확실시 된다. 김 감독은 "잭로그도 불펜이다. 2차전 선발투수만 지금 머릿속에 있다. 나머지는 다 불펜이다. 세모(미출전 선수) 2명만 체크하면 된다"고 밝혔다. 일반적으로 미출전 선수 2명은 전날 선발투수와 다음날 선발투수로 지정한다.

상대는 KIA 타이거즈 또는 LG 트윈스다. 두 팀 역시 같은 날 광주에서 정규시즌 최종전을 펼친다. KIA가 승차 0.5경기 앞선 3위다. 이날 경기 승자가 3위로 준플레이오프에 직행한다. 4위가 되면 두산과 와일드카드전을 펼친다.

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 잭로그. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산 최민석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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김 감독은 상대를 가릴 처지가 아니라고 했다. 그는 "두 팀은 다 3위 경쟁을 하는 팀이다. 저희는 5위가 확정된 팀이다. 우리가 어떻게 상대를 고르겠나. 다만 어떤 상대를 만나든 이번 시즌을 계속 여기(잠실)에서 더 경기를 하고 싶은 마음은 강하다. 분명히 선수들도 그런 마음일 것이고 두산을 사랑하는 팬분들도 잠실에서 두산이 야구하는 모습을 더 보고싶을 것"이라고 말했다.

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두산은 다음 단계를 생각할 여유가 없다. 김 감독은 "우리는 2승을 해야 한다. 뒤는 계산할 수 없다. 페넌트레이스가 다르다. 곽빈이 6이닝 7이닝 던진다는 보장이 없다. 이런 큰 경기에서는 어떤 일이 벌어질지 모른다. 초반 5이닝을 어떻게 끌고 가느냐가 중요하다. 여러 상황에 따라 급하게 움직일 수 있는 상황에 대비해야 하기 때문에 선발투수들도 다 대기한다"고 설명했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com→