'배트 투척 물의' 최원준, 역전 안타왕 위해 톱타자 배치… 힐리어드는 홈런왕 정조준, KT 정규시즌 최종전 라인업 공개

출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]정규시즌 마지막 날까지 개인 타이틀을 향한 치열한 사투가 벌어진다.

KT 위즈가 12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 정규시즌 최종전에서 타이틀 획득을 위한 선수들을 전진배치 한 라인업을 들고 나왔다.

전날 경기에서 배트 투척 관련 물의를 빚었던 최원준이 논란 속에서도 1번 타자로 선발 출전해 역전 안타왕을 향한 마지막 도전에 나선다. 전날 연타석 홈런을 터뜨리며 홈런 공동 선두로 올라선 샘 힐리어드 역시 홈런왕 단독 등극을 노린다.

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7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 2사 만루 KT 힐리어드가 만루혼런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

KT는 최원준(우익수) 류현인 (2루수) 안현민(지명타자) 힐리어드 (좌익수) 김현수 (1루수) 허경민 (3루수) 배정대 (중견수) 조대현 (포수) 장준원 (유격수 )으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 10승과 승률왕에 도전하는 소형준이다.

최원준은 전날 경기 도중 배트 투척 관련 플레이로 인해 야구팬들의 따가운 눈총과 논란의 중심에 섰다.

그럼에도 불구하고 이강철 감독은 타이틀 경쟁의 중요성을 감안해 그를 다시 한번 1번 타자 우익수로 배치했다.

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현재 최다 안타 부문에서 205안타로 경쟁자 롯데 레이예스(207안타)를 추격 중인 최원준으로선 마지막 기회다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT 선발투수 소형준이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

전날 경기에서 연타석 아치로 직전 경기 마지막 타석부터 3연타석 홈런을 쏘아 올리며 시즌 44호 홈런으로 KIA 김도영과 공동 선두 어깨를 나란히 한 샘 힐리어드는 4번 타자 좌익수로 선발 출격한다.

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타자 친화적인 대구 라이온즈파크에서 열리는 마지막 경기인 만큼, 힐리어드가 추가 홈런을 가동해 김도영을 따돌리고 극적인 단독 홈런왕에 오를 수 있을지 MVP 판도까지 바꿔놓을 수 있는 중요한 변수다.

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이날 KT의 마운드는 2년 연속 10승과 데뷔 첫 '승률왕' 타이틀에 도전하는 영건 소형준이 책임진다. 타선 역시 힐리어드와 최원준의 타이틀 사수를 지원하는 동시에 팀과 소형준 승리, 가을야구 전력 점검을 위한 총력전을 펼친다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com