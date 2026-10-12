KIA LG 공평하게 1승1패! → 김태형 롯데 감독 "나한테 뭘 안 들고 오더라고!" [잠실 현장]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "뭘 안 들고 오더라고."

롯데 자이언츠는 공평했다. 3위 캐스팅보트를 쥐고 있었지만 행사하지 않은 꼴이 됐다. 김태형 롯데 감독은 아무도 '청탁'을 하지 않아서 그랬다며 웃었다.

김 감독은 12일 잠실에서 열리는 정규시즌 최종전 두산 베어스전을 앞두고 '3위 대혈투'를 바라보며 이렇게 너스레를 떨었다.

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정규리그 마지막 경기를 남긴 시점에서 3위와 4위가 아직 미정이다. KIA 타이거즈가 LG 트윈스에 승차 0.5경기 앞선 3위다.

공교롭게 두 팀은 이날 광주에서 격돌한다. 이기는 팀이 3등이다.

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이 기가 막힌 설계는 롯데 덕분에 이루어졌다. 롯데는 지난 4경기 KIA와 LG를 각각 두 차례 상대했다. 롯데는 KIA와 1승 1패, LG와도 1승 1패를 거뒀다. 롯데가 한 팀에 다 지거나 다 이겼다면 3위 싸움은 이미 끝났을 터였다.

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김 감독은 "뭐를 안 들고 오더라"면서 "와서 좀 봐달라던가 좀 살살 해달라던가 말로만 그러더라"며 농담을 던졌다.

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이어서 "순위가 그렇게 쉽게 결정되지 않는다. 선수들도 다들 끝까지 나가고 싶어한다"며 롯데가 비교적 약팀이지만 끝까지 저항할 수 있었던 이유를 살짝 밝혔다.

김 감독은 올해가 계약 마지막 시즌이다. 어쩌면 이번 두산전이 롯데를 지휘하는 마지막 경기가 될 수도 있다. 롯데는 이날 이겨도 7위다. 롯데는 2024년과 2025년에도 7위였다.

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11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 승리한 롯데 김태형 감독이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

김 감독은 "아쉽다. 지금 3년 됐는데 가을야구 못 가고 다 밑에 있었다. 이것 저것 이야기 할 게 없다. 전체적으로 성적이 다 말해준다"며 자책했다.

2025년이 가장 뼈아팠다. 롯데는 후반기에 3위에서 7위까지 추락했다.

김 감독은 "작년에 3위에서 떨어지는데 다른 팀들은 부상자들 합류하고 우리는 지쳐가는 게 보였다. 투수진이 확 무너졌다"고 곱씹었다.

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롯데는 정규리그가 종료되면 김 감독 재계약 여부를 검토할 계획이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com