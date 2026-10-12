롯데 10구단 체제 최초다! 선발투수 5인 올킬 규정이닝 달성! → 구단 역사상 최초 위업

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 박세웅. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 로드리게스가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 투수 5명 규정이닝에 성공했다. 롯데 구단 역사상 최초이자 KBO리그 10구단 체제 이후 최초다.

롯데 박세웅은 12일 잠실 두산 베어스전에 선발 등판, 1회말 아웃카운트 2개를 잡으며 144이닝을 채웠다.

롯데는 로드리게스 159⅔이닝, 비슬리 147이닝, 나균안 149⅔이닝, 김진욱 144⅓이닝에 이어 박세웅도 규정이닝을 달성했다.

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10구단 체제가 갖춰진 2015년 이후 KBO리그 최초로 단일 팀 투수 5명 규정이닝을 소화했다.

마지막 기록은 2014년 삼성 라이온즈(윤성환 벤덴헐크 배영수 장원삼 마틴)였다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 비슬리. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 나균안. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회 마운드에 오른 롯데 김진욱. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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롯데는 4월까지 선발 평균자책점 리그 1위를 마크했다.

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하지만 선발 외에는 거의 모든 곳에서 균열이 발생했다. 득점력이 떨어지고 불펜이 흔들리면서 선발이 많은 짐을 짊어진 채 시즌을 끌어갔다.

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결국 선발진이 지치기 시작하면서 롯데는 어려운 시즌을 보내고 말았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com