눈부신 호투 각이었는데… 임시선발 양창섭 허리불편 24구 조기강판, "불안함 느꼈다"[대구현장]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 선발 양창섭이 부상으로 조기 강판했다.

양창섭은 12일 대구 라이온즈파크에서 열리는 KT 위즈전에 선발 등판했다. 선발 로테이션 공백으로 불펜데이를 선언한 날.

첫 투수로 2이닝 정도 끌어줄 예정이었다.

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하지만 초반 내용이 좋았다. 1회 선두 타자 최원준에게 좌월 2루타를 허용했지만, 134일만에 좌익수로 선발 출전한 최형우의 글러브 안에 들어갔다 나온 아쉬운 타구였다. 류현인에게 선제 적시타를 허용했지만, 안현민을 병살타, 힐리어드를 유격수 땅볼 처리하고 1회를 13구 만에 마쳤다.

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 7회 2루타를 날린 삼성 김헌곤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

2회도 선두 김현수에게 빗맞은 안타를 내줬지만 허경민 삼진, 배정대 조대현을 연속 뜬공 처리했다. 2회까지 단 24구만에 2회를 마쳤다.

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삼성은 2회말 김헌곤이 KT 선발 소형준을 상대로 시즌 2호 솔로홈런으로 1-1 동점을 만들었다.

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양창섭은 3회에도 마운드에 올랐다.

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하지만 연습투구 시 몸에 이상을 느낀 듯 벤치에 사인을 보냈다.

결국 투수코치와 트레이너가 마운드에 올랐고 교체를 결정했다. 사토시가 두번째 투수로 등판했다. 삼성 구단은 "양창섭 선수는 움직임에 특별한 이상은 없었으나, 본인이 허리 쪽에 불안함을 느껴 선수 보호 차원에서 교체되었다"고 설명했다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com