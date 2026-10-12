몸값 더 망쳐버린 무라카미, "계약 연장 신중해야" 지역 매체도 우려, 절반 이상이 삼진인데

무라카미 무네타카의 높은 삼진율이 시카고 화이트삭스의 계약 연장 의지를 꺾을 수도 있다는 지적이 나온다 . AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 가장 뜨거운 돌풍을 일으킨 시카고 화이트삭스의 여정이 디비전시리즈(DS)에서 막을 내리자 많은 팬들이 아쉬워하고 있다.

화이트삭스는 지난 11일(이하 한국시각) 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 DS 5차전서 0대2로 완패했다. 1,2차전을 잡아 ALCS 진출 확률을 89%(90번 중 80번)까지 높인 화이트삭스는 3~5차전을 내리 패하면서 역대 5전3선승제 포스트시즌 시리즈에서 2연승 후 3연패를 당해 탈락한 11번째 팀이 됐다.

게다가 화이트삭스 타자들은 DS 5차전에서 21차례나 삼진을 당했다. 역대 9이닝 포스트시즌 경기와 1900년 이후 정규시즌 및 포스트시즌 경기를 통틀어 최다 삼진 기록이다.

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화이트삭스 타자들의 삼진이 이번 포스트시즌서도 해악으로 작용했다고 할 수 있다.

무라카미 무네타카가 DS 5차전서 9회 마지막 타석에 들어가 스윙을 하고 있다. AFP연합뉴스

12일 현재 이번 포스트시즌 최다 삼진 상위 4명이 모두 화이트삭스 선수라는 점이 이를 증명한다. 무라카미 무네타카가 16삼진으로 가장 많고, 카일 틸(14개), 브랜든 몽고메리(12개), 콜슨 몽고메리(11개) 순이다.

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눈여겨 봐야 할 타자는 역시 무라카미다. 이번 포스트시즌 7경기에 모두 출전해 타율 0.185(27타수 5안타), 1홈런, 5타점, 3득점, 3볼넷, OPS 0.554를 기록했다. 그는 클리블랜드와의 DS 1차전에서 0-0이던 4회초 상대 좌완 선발 파커 메식의 초구 93.4마일 몸쪽 싱커를 잡아다여 우측 펜스를 크게 넘어가는 결승 투런포를 작렬하며 3대0 승리의 일등공신이 됐다.

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하지만 다른 6경기에서는 이렇다 할 활약을 펼치지 못했다.

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특히 DS 최종 5차전에서는 4타석 4삼진을 당했다. 가장 결정적인 것은 0-2로 뒤진 6회초 2사 만루서 당한 삼진이다. 볼카운트 2B2S에서 좌완 에릭 사브로스키의 5구째 한복판으로 날아든 95.2마일 포심 패스트볼에 헛스윙했다. 메이저리그 투수들의 직구 평균 스피드에 해당하는 평범한 공을 파울로 걷어내지도 못한 것이다.

시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카가 지난 11일(한국시각) 클리블랜드 가디언스와의 디비전시리즈 5차전에서 6회초 2사 만루서 삼진을 당한 뒤 헬멧을 손을 얹은 채 물러나고 있다. AP연합뉴스

무라카미는 포스트시즌 31타석에서 16번 삼진을 당해 그 비율이 51.6%에 달했다. 절반 이상 삼진을 당했다는 얘기다. 단일 포스트시즌서 5경기 이상 출전한 타자들 중 삼진율 역대 최고라고 해도 과언이 아니다.

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무라카미는 정규시즌서도 이 부문 최고 수준을 나타냈다. 127경기에 출전한 무라카미는 553타석에서 196번 삼진을 당해 35.4%의 삼진율을 기록했다. 동료인 콜슨 몽고메리에 이어 두 번째로 높았던 수치. 몽고메리는 역대 한 시즌 최다인 226번의 삼진을 당하며 35.6%의 삼진율을 나타냈다.

윌 베너블 화이?삭스 감독은 5차전 패배 후 "유인구에 속아 헛스윙하는 것보다 스트라이크존으로 들어온 공을 공략하지 못하고 헛스윙하는 것이 문제였다"며 "그 상황에서 공을 앞으로 치는 능력이 부족했고, 핵심은 타구를 인플레이로 만들 수 있느냐의 문제였다"고 밝혔다.

무라카미의 삼진을 두고 한 지적이다.

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무라카미 무네타카. AFP연합뉴스

시카고 지역 유력 매체 시카고 선타임스는 '우여곡절은 있었지만, 무라카미는 처음 상대하는 빅리그 투수들을 상대로 OPS 0.825를 올리며 생산적인 면모를 보여줬고, 훌륭한 몸 상태로 포스트시즌에 임해 최고의 수비력도 발휘했다"면서도 "하지만 한때 필수적으로 보였던 계약 연장 문제를 이제는 장기적인 과제와 함께 신중히 고려해야 하는 상황이 됐다. 손의 위치가 이상적인 궤도에서 벗어나면 헛스윙이 절반 이상으로 늘어날 수 있는 그의 타격을 어떻게 손보느냐 하는 장기적인 문제가 남아 있기 때문'이라고 논평했다.

무라카미는 지난 겨울 화이트삭스와 2년 3400만달러에 계약했다. 올시즌 중 현지 매체들은 화이트삭스가 무라카미와 연장계약을 서둘러 추진해야 한다고 했는데, 시카고 선타임은 이를 경계해야 한다고 주장한 것이다.

무라카미는 DS 종료 후 이 매체에 "우리는 여전히 매우 젊은 팀이다. 이번 경험을 통해 배우고 그 교훈을 내년 시즌으로 이어가야 한다"고 소감을 나타냈다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com"