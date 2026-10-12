[속보]'배트투척' 논란 이후 "마음 비웠다"는 최원준, 3안타 폭발 208안타, 하지만...레이예스도 3안타 맞불 210안타

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KT 위즈 최원준이 3안타를 날리며 롯데 레이예스를 추격했다. 하지만 레이예스도 3안타로 응수하며 수성의지를 굳건히 했다.

최원준은 12일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈전에 1번 우익수로 선발 출전, 6회초까지 4타수3안타를 기록했다. 시즌 208안타로 이날 멀티히티를 날린 레이예스를 압박했다.

원정경기라 아직 많게는 두차례 정도 더 타석에 설 수 있다.

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최원준은 1회 첫 타석에서 양창섭의 공을 밀어 좌월 2루타로 출루한 뒤 류현인의 적시타 때 선제 득점을 올렸다. 잘 맞은 타구였지만 134일 만에 좌익수로 출전한 최형우의 글러브에 들어갔다 나온 행운의 2루타였다.

2-1로 앞선 4회 1사 만루에서는 사토시와 9구째 끈질긴 승부 끝에 우익수 앞 적시타로 타점을 올렸다. 3-1로 앞선 6회 1사 후에는 이재희의 슬라이더를 중전 안타로 연결했다. 좌중우 부채살 타법으로 3안타를 날리며 최다안타왕에 대한 집념을 포기하지 않았다.

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 4회초 롯데 레이예스가 시즌 209안타를 친 후 2루 도루에 실패하며 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

최원준은 전날인 11일 삼성전에서 볼넷 출루에 불만을 품고 배트투척으로 비난의 중심에 섰다. SNS에 사과문을 게재한 데 이어 경기전에는 기자회견을 자청해 직접 사과하기도 했다.

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최원준은 경기 전 인터뷰에서 "어제까지는 타이틀에 욕심이 났던 게 사실이다. 하지만 곰곰이 생각해 보니 KBO 신기록을 달성하는 것보다, 선수로서 그리고 사람으로서 더 성숙하고 좋은 사람이 되는 게 훨씬 중요하다는 걸 느꼈다. 오늘은 기록에 연연하거나 예민해지지 않고, 마지막 경기를 찾아주신 팬분들에게 행복을 드릴 수 있도록 그저 성실하고 최선을 다하는 플레이를 보여드리겠다"고 했다.

마음을 비우니 더 잘 맞는다. 하지만 잠실 두산전에서 역시 톱타자로 선발출전한 레이예스가 3안타를 몰아치며 추월 여지를 지우고 있다. 사직 경기 역시 6회초 원정경기라 한두차례 더 타석에 설 수 있다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com