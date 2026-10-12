'김도영 쐐기포+양현종 역투' KIA 준PO 간다!…LG 고우석 투혼에도 결국 4위[광주 리뷰]

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 준플레이오프 직행 티켓을 손에 넣었다.

KIA는 12일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 3위 결정전에서 4대2로 승리했다. KIA는 시즌 성적 79승63패2무를 기록해 3위를 확정했다.

4위 LG는 78승65패1무로 오는 14일 잠실에서 5위 두산 베어스와 와일드카드 결정전을 준비하게 됐다.

Advertisement

KIA는 전날 광주 롯데 자이언츠전에서 에이스 아담 올러를 선발투수로 내고도 1대4로 패해 내상이 깊었다. 이범호 KIA 감독은 고심 끝에 베테랑 양현종을 LG와 최종전 선발투수로 낙점, 반드시 승리를 안겨주길 기대했다.

양현종은 왜 그가 '대투수'인지 증명했다. 5이닝 67구 3안타(1홈런) 1볼넷 3삼진 1실점 역투를 펼쳤다. 슬라이더와 체인지업 등 변화구 위주로 LG 타선을 요리했지만, 직구에 힘이 있었다. 직구 최고 구속 145㎞, 평균 구속 140㎞를 기록할 정도로 혼신을 다했다.

Advertisement

6회부터 불펜을 가동했다. 조상우(1이닝 1실점)-성영탁(⅔이닝)-곽도규(⅓이닝)-전상현(2이닝)이 이어 던져 승리를 이끌었다.

Advertisement

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회 위기를 막아낸 KIA 전상현. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

예상대로 접전이었다. KIA는 1회말 박재현의 우월 솔로포로 1-0 리드를 잡았지만, 2회초 LG 박동원이 동점 솔로포를 터트려 1-1이 됐다.

Advertisement

KIA는 김도영의 사구와 해럴드 카스트로의 안타로 만든 1사 1, 3루 기회에서 김선빈의 스퀴즈번트 안타로 어렵게 2-1 리드를 되찾았다.

그러나 6회초 바뀐 투수 조상우가 문정민에게 또 동점 솔로포를 내줘 2-2가 됐다.

Advertisement

결국 해결사는 김도영이었다. 8회말 선두타자 박재현이 3루수 앞 번트안타로 출루한 가운데 김도영이 LG 케네디에게 중월 투런포를 뺏어 4-2 승리에 쐐기를 박았다. 김도영의 개인 통산 100호포이자, 올 시즌 홈런왕을 확정하는 시즌 45호포였다. 아울러 KIA의 준플레이오프 직행을 확정하는 값진 한 방이었다.

한편 LG 고우석의 투혼은 인상적이었다. 선발투수 임찬규가 3⅓이닝 2실점에 그치고 조기 강판한 상황. 고우석이 3⅔이닝 43구 2안타 무4사구 4삼진 무실점 역투를 펼치며 7회까지 2-2 팽팽한 균형이 깨지지 않도록 애를 썼다.

고우석은 미국 메이저리그 도전을 마치고 지난 9월 뒤늦게 LG로 복귀, KBO 규정상 정규시즌까지만 등판이 가능하다. 올해 마지막 등판이기도 하고, 마무리투수 손주영이 전날 갑자기 담 증상을 호소해 이탈한 상황이라 고우석에게 더더욱 기댈 수밖에 없었다. 고우석은 7회말 2사 3루 위기에서 박정우를 헛스윙 삼진으로 돌려세운 뒤 크게 포효하며 LG의 반격을 기대했으나 기적은 없었다.

Advertisement

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회 호수비로 이닝을 끝낸 LG 중견수 박해민 향해 고우석이 고마운 마음을 표하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com