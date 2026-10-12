KT, 역대 최다 171만 관중 '남의 집' 라팍에서 개인기록 잔치, 창단 후 첫 10연승, 90승 달성, 소형준 승률왕, 고영표 다승왕, 박영현 30세이브, 최원준 힐리어드 안타, 홈런왕은 실패[대구리뷰]

9일 수원KT위즈파크에서 열린 준플레이오프 4차전 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. 10회 이닝을 마친 KT 박영현을 소형준이 반기고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.10.09/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KBO리그 '믹내구단' KT 위즈가 창단 후 최고의 시즌을 완성했다.

창단 후 첫 10연승과 90승을 달성하는 금자탑을 세우며 시즌을 마쳤다. 90승5무49패로 2위 삼성에 8게임 차 앞선 압도적인 정규시즌 1위를 기록했다.

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 만원 관중이 들어찬 경기장 열기가 뜨겁다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.08.31/

삼성은 4연패 속에 83승3무58패로 정규시즌 2위로 최종전을 마감했다.

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하지만 이날 59번째 만원관중으로 홈 73경기 동안 171만7050명의 관중으로 KBO 역대 최다 관중과 함께 99.4%라는 경이로운 좌석 점유율로 역대 최다였던 지난해 한화 기록(99.3%)를 넘어 관중 기록을 새로 썼다.

KT는 12일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 4대2로 승리하며 지난달 27일 잠실 두산전 이후 10연승으로 정규시즌 최종전을 마무리했다.

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KT 선발 소형준은 6이닝 동안 84구를 던지며 2안타 4사구 2개 8탈삼진 1실점으로 시즌 10승 고지를 밟았다. 10승3패(0.769)로 두산 최민석(0.937)을 제치고 승률 1위에 올랐다. 전날 삼성전에서 15승을 거둔 고영표는 이날 KIA전에 등판한 임찬규가 승리하지 못하면서 공동 다승왕을 확정지었다.

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사진제공=KT 위즈

전날 배트 투척 파문으로 비난의 중심에 섰던 KT 최원준은 사과와 반성 후 마음을 비우고 톱타자로 출전한 이날 6타수3안타 1타점 1득점 맹타로 208안타로 유종의 미를 거뒀다. 시즌 타율은 0.356으로 삼성 구자욱, 레이예스에 이어 3위로 시즌을 마쳤다.

막판까지 최다안타 1위에 대한 희망을 품었지만, 같은 날 잠실 두산전에서 롯데 레이예스가 4안타를 기록 시즌 211안타로 맞불을 놓으면서 최다안타 2위에 만족해야 했다

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전날 연타석 홈런으로 44호 홈런을 기록, KIA 김도영과 홈런 공동 1위에 올랐던 힐리어드는 이날

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무안타에 그쳤다. 이날 LG전에서 결승 투런포를 터뜨린 김도영(45홈런)에 이어 홈런 2위에 만족해야 했다. 하지만 구단 한시즌 최다 139타점으로 타점 1위를 확정지었다.

부상으로 개점휴업중인 삼성 구자욱은 0.371의 타율로 타격 1위와 0.458의 출루율로 출루 1위 2관왕을 확정지었다.

사진제공=삼성 라이온즈

KT는 1회초 선두 최원준이 좌월 2루타로 출루한 뒤 류현인의 적시타로 선취점을 뽑았다.

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삼성이 2회말 김헌곤의 시즌 2호 솔로홈런으로 동점을 만들었다.

하지만 4회초 선두 김현수의 볼넷과 허경민의 안타로 만든 1사 1,2루에서 조대형의 결승적시타와 이어진 1사 만루에서 터진 최원준의 적시타로 3-1로 앞서갔다.

소형준이 6회까지 리드를 지켰고, 7회 김정운이 무사 1,2루 위기를 극복하고 시즌 5홀드를 올렸다. 3-1로 앞선 8회 등판한 오원석은 1이닝 무실점으로 시즌 2번째 홀드를 기록하며 6시즌 연속 100이닝(48번째)을 달성했다.

KT는 교체출전한 문상철이 부상을 털고 11일 만에 등판한 김재윤을 상대로 8회 1사 후 시즌 1호 쐐기 솔로포로 승리를 굳혔다. 삼성은 9회 교체출전한 박승규 시즌 13호 솔로홈런으로 추격했지만 역전하기에는 점수 차가 컸다.

KT 2루수 류현인은 데뷔 두번째 4안타 경기로 폭발하며 가을활약에 대한 기대감을 높였다.

4-1로 앞선 9회말 마운드에 오른 KT 마무리 박영현은 1실점 했지만 승리를 지키고 30세이브를 기록, 지난해에 이어 두시즌 연속 30세이브를 돌파했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com