'세기의 대결' 레이예스가 이겼다! 전인미답 211안타 신기록 + 안타왕 등극 → 최원준 3안타 치고 완패

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 8회초 1사 1루 시즌 211번째 안타를 기록한 레이예스가 대주자 박찬형과 교체된 후 환호하는 팬들에게 인사하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 8회초 1사 1루 시즌 211번째 안타를 기록한 레이예스가 대주자 박찬형과 교체된 후 환호하는 팬들에게 인사하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 레이예스가 이겼다.

롯데 자이언츠 외국인타자 빅터 레이예스가 KBO리그 한 시즌 최다안타 신기록과 함께 안타왕 타이틀을 거머쥐었다. KT 위즈 최원준과 마지막 날까지 초접전 대결 끝에 레이예스가 이겼다.

레이예스는 12일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 정규시즌 최종전에 1번 지명타자로 선발 출전, 5타수 4안타를 기록했다. 레이예스는 211안타로 전인미답의 경지에 도달했다. 2024년 자신이 세웠던 202안타에서 무려 9개나 추가했다. 롯데는 7대4로 승리했다. 최원준은 208안타로 아쉬움을 삼켰다. 롯데는 7위로 시즌을 마감했다.

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이외에도 롯데는 10구단 체제 최초 규정이닝 투수 5명 배출 진기록도 달성했다.

역사에 남을 경쟁이었다.

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최원준이 지난 7일 먼저 신기록을 세웠다. 최원준은 204안타를 기록하며 2024년 레이예스의 202안타 기록을 경신했다.

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하지만 레이예스가 9일 204안타 타이, 10일 205안타로 신기록을 3일 만에 갈아치웠다. 11일 최원준이 1안타, 레이예스가 2안타를 추가했다.

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정규시즌 마지막 날 레이예스가 207안타, 최원준이 205안타로 출발했다.

최원준은 대구에서 삼성 라이온즈를 상대로 6타수 3안타 분전했지만 레이예스와 거리를 좁힐 수 없었다.

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레이예스는 운도 따랐다. 1회초 뜬공으로 물러났다. 3-2로 앞선 2회초 1사 1, 3루에 친 공이 좌중간에 힘없이 떴다. 중견수 좌익수 유격수 사이 애매한 위치에 떨어지면서 안타가 됐다.

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 8회초 1사 1루 시즌 211번째 안타를 기록한 레이예스가 대주자 박찬형과 교체된 후 동료들의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 8회초 1사 1루 레이예스가 안타를 치고 이현곤 1루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 레이예스의 시즌 211번째 안타다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 6회초 롯데 레이예스가 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 레이예스의 시즌 210호 안타다.잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

4회초 세 번째 타석에서는 깨끗한 중전 안타를 뽑았다.

6회초 2사 주자 없는 상황에 네 번째 타석을 맞이했다. 두산 좌완 최승용을 맞아 레이예스가 우타석에 섰다. 레이예스는 2볼 2스트라이크에서 몸쪽 깊고 낮은 코스로 찔러 들어온 패스트볼을 완벽한 기술로 걷어올렸다. 레이예스는 좌측 담장을 넘겨 홈런으로 210번째 안타를 완성했다. 시즌 18호 홈런.

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이미 타이틀이 확실시 된 상황. 레이예스는 방망이를 멈추지 않았다. 레이예스는 8회초 다섯 번째 타석에도 중전 안타를 폭발하며 211안타를 적립했다. 레이예스는 대주자 박찬형과 교체되며 기립박수 속에 더그아웃으로 들어왔다.

한편 롯데는 이날 선발 박세웅이 144이닝을 돌파하면서 선발투수 5인이 규정이닝을 채웠다. 로드리게스 159⅔이닝, 비슬리 147이닝, 나균안 149⅔이닝, 김진욱 144⅓이닝 박세웅 147⅓이닝을 투구했다. 10구단 체제가 갖춰진 2015년 이후 KBO리그 최초로 단일 팀 투수 5명 규정이닝을 소화했다.마지막 기록은 2014년 삼성 라이온즈(윤성환 벤덴헐크 배영수 장원삼 마틴)였다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com