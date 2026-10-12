"동률은 멋없어서" 김도영 이래서 슈퍼스타다, '홈런왕 즉위식' KIA 동료들은 소름 돋았다

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "동률(타이기록)은 멋이 없어서."

슈퍼스타는 슈퍼스타였다. KIA 타이거즈 김도영이 12일 광주 LG 트윈스전에서 시즌 45호 홈런을 터트려 기어코 생애 첫 홈런왕을 차지했다. 시즌 막바지 김도영을 맹추격한 KT 위즈 샘 힐리어드는 44홈런에 그쳐 2위로 밀렸다.

김도영은 전날 여러모로 마음이 복잡했다. KIA가 롯데 자이언츠에 1대4로 패해 3위 확정에 실패했고, 힐리어드는 대구 삼성 라이온즈전에서 홈런 2개를 몰아쳐 김도영의 홈런왕 타이틀까지 위협했다.

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김도영은 3위 싸움이 갈수록 치열해지자 "홈런왕은 생각하지 않는다"며 개인 타이틀에 욕심을 내지 않았다. 힐리어드의 추격 소식에 더더욱 김도영은 홈런왕 욕심을 내려놨다.

김도영은 "힐리어드 선수가 어제(11일) 홈런 2개를 치고 동점이 됐을 때는 그냥 정말 포기했는데, 또 동률이면 멋이 없어서. 그냥 나는 못 칠 것 같아서 힐리어드 선수가 제발 쳤으면 좋겠다고 차라리 생각했다. 홈런에 대한 생각은 오늘 전혀 없었는데, 결과가 이렇게 좋게 나왔다"며 미소를 지었다.

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결정적 순간 김도영의 45호포가 터졌다. 2-2로 맞선 8회말 선두타자 박재현이 3루수 앞 번트안타로 출루한 상황. 김도영은 LG 좌완 케네디에게 중월 투런포를 뺏어 4-2 승리에 쐐기를 박았다. 케네디는 김도영이게 3구 연속 슬라이더를 던지며 정면 승부를 피했는데, 김도영이 3구째 슬라이더가 가운데로 몰린 것을 놓치지 않고 담장을 넘겼다. 김도영의 통산 100호포.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

김도영은 "말도 안 되게 중요한 경기였고, 오늘 홈팬분들 앞에서 쳐서 더 뜻깊었던 것 같다. 8회초에 (전)상현이 형이 병살타로 막아줘서 분위기 좋게 공격으로 넘어갈 수 있었던 게 가장 컸고, (박)재현이가 선두타자로 나와서 분위기를 정말 최대한 끌어올려줘서 내가 칠 수밖에 없는 상황을 만들어줬다"며 동료들에게 공을 돌렸다.

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케네디와 승부 상황과 관련해서는 "무조건 직구 들어오는 건 잡아내자는 생각이 강했다. 운 좋게 더 과감하게 나갔던 게 좋았고, 여러 공 따라다니지 않고 내 공만 친다는 생각으로 쳐서 결과가 좋았다. 방망이 맞았을 때는 약간 안쪽에 맞아서 잡힐 수도 있겠다는 생각이 강했는데, 힘이 실린 것 같아서 기대는 했다. 조금 간절한 마음을 갖고 넘어갔을 때 어떤 생각도 안 들 정도로 정말 짜릿했던 것 같고 최고로 기분 좋았다"고 했다.

KIA 주장 나성범은 "항상 중요한 경기가 올해 되게 많았던 것 같다. 그런데 (김)도영이가 그럴 때마다 중요한 홈런들도 많이 쳤고, 중요한 안타도 많이 쳤다고 생각한다. 그래서 그냥 슈퍼스타가 그냥 슈퍼스타가 아닌 것 같다. 후배지만 정말 멋있는 것 같다"며 엄지를 들었다.

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KIA는 이제 오는 17일 광주에서 열리는 준플레이오프 1차전을 준비한다. 4위 LG와 5위 두산 베어스의 와일드카드 결정전 승리팀과 맞붙는다.

김도영은 "우리는 지금 순위에 절대 만족하지 않고, 항상 초반부터 우승만을 바라봤다. 우리는 최대한 높은 곳까지 올라갈 생각이고, 우리가 할 수 있는 것만 한다면 충분히 가능할 것이라 생각한다"고 이를 악물었다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날리며 통산 100번? 홈런을 기록했다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com