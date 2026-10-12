'7-7-7' 김태형 롯데 감독, 마지막 승리 소감일까 → "선수단 너무 수고 많았다" [잠실 현장]

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 김인식 전 감독이 시구를 위해 그라운드에 나서 롯데 김태형 감독과 포옹을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 경기 전 롯데 김태형 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 마지막 승리 소감일까.

김태형 롯데 자이언츠 감독이 3년 임기 마지막 경기를 승리로 장식했다.

롯데는 12일 잠실구장에서 열린 2026시즌 정규리그 최종전 두산 베어스와 경기서 7대4로 승리했다.

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NC 다이노스에 승률에 뒤져 승차 없는 8위였던 롯데는 이날 승리로 7위로 올라서며 시즌을 마쳤다.

김 감독은 2024시즌을 앞두고 롯데와 3년 계약을 체결했다. 2024년 7위, 2025년 7위, 2026년도 7위를 기록했다.

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재계약에 실패한다면 김 감독이 롯데를 지휘한 마지막 경기가 된다.

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김 감독은 "우선 올 시즌 최선을 다해준 선수단 너무 수고 많았다. 3년 연속 최다안타 기록을 달성한 레이예스, 도루왕에 오른 황성빈 축하한다. 시즌 마지막까지 변함없는 성원을 보내주신 자이언츠 팬분들께 진심으로 감사드린다"고 인사했다.

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레이예스는 이날 5타수 4안타 불방망이를 휘둘렀다. 211안타를 기록하며 KBO리그 한 시즌 최다안타 신기록을 세웠다. 레이예스는 2024년 202안타, 2025년 187안타, 2026년 211안타를 쳤다. 3년 동안 600안타를 적립했다.

황성빈은 도루 55개를 기록해 이 부문 타이틀을 가져갔다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com