롯데 김태형 감독 재계약 가능성은 → "이틀 안에 결정 나겠다"

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 김인식 전 감독이 시구를 위해 그라운드에 나서 롯데 김태형 감독과 포옹을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 경기 전 롯데 김태형 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 결단의 시간이 왔다. 롯데 자이언츠가 차기 사령탑 선임 작업에 본격 착수한다.

롯데가 김태형 감독 체제로 치르는 마지막 공식전을 마쳤다. 재계약을 하든 새 감독을 뽑든 이제 발빠르게 움직일 시기다.

롯데는 12일 잠실에서 열린 2026시즌 정규리그 최종전 두산 베어스와 경기에서 7대4로 승리했다.

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롯데는 64승 3무 77패, 7위로 페넌트레이스를 마쳤다.

김 감독은 2024시즌을 앞두고 3년 계약을 맺었다. 롯데는 3년 연속 7위에 머물렀다.

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김 감독 재계약 여부가 초미의 관심사다. 순위표만 보면 이별 가능성이 높다. 하지만 3년 동안 외부 FA 영입 없이 육성에 기여한 부분이 꽤 크다는 평가도 있다.

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김 감독도 자신의 거취에 관해 아직 들은 바가 없다고 했다.

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김 감독은 이날 경기를 앞두고 "지금 이야기 안 하죠. 그리고 (재계약을)갈 것 같으면 이야기가 나왔을 텐데 아직 단장도 그렇고 아무것도 모른다고 하더라"며 말을 아꼈다.

롯데는 공식적으로 차기 감독 영입 관련해 전혀 움직이지 않았다. 김 감독 임기가 엄연히 남은 가운데 잡음이 불거지는 상황은 예의가 아니라고 여겼기 때문이다.

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김 감독은 "내일(13일) 부산 내려가면 한 이틀 안에 보고 결정 나겠습니다"라고 조심스럽게 말했다.

김 감독은 3년 동안 FA 없이 육성과 트레이드를 통해 확실한 주전 뼈대를 구축했다. 가장 큰 성과는 센터라인 확립이다. 주전 포수 손성빈과 키스톤콤비 전민재 고승민이 어엿한 1군 레벨로 자리를 잡았다. 한동희가 무게감 있는 4번타자로 거듭났다. 국내 선발 3인방 박세웅 나균안 김진욱이 모두 규정이닝을 달성했다.

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 김인식 전 감독이 시구를 위해 그라운드에 나서 롯데 김태형 감독, 두산 김원형 감독, 양의지와 함께 사진을 찍고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

김 감독은 "첫해 왔을 때 중간부터 주전들을 많이 바꿨다. 이 선수들이 성장세를 보여주다가 작년에 부침을 겪고 올해 다시 버텨냈다. 주전 유격수 2루수 포수와 양쪽 핫코너가 어느 정도 자리 잡혔다는 게 그래도 조금 보람이 있다"고 돌아봤다.

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그래도 감독은 결국 순위표로 말해야 했다.

"이것도 이야기할 수 있고 저것도 이야기 할 수 있지만 전체적으로 성적이 다 말해준다. 지원을 안 해줬다고 말할 것도 아니다. 그것 또한 내 운이다. 내가 그래도 성적을 냈다면 내 가치가 더 올라갔을텐데 그걸 못했다. 3년 안에 가을야구 하고 또 우승권까지 바라보겠다고 이야기했다. 약속을 못 지켰다. 팬들께 죄송하다. 감독이 책임을 져야 한다."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com