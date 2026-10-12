상상도 못했던 이별! 두산이 마련한 아련한 이벤트 → '잠실구장 은퇴식'이 열렸다 [잠실 현장]

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 경기 종료 후 진행된 '잠실야구장 은퇴식'에서 양의지가 박철순, 김형석, 정재훈, 김재호의 박수 속에 홈 플레이트를 들어올리고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 경기 종료 후 진행된 '잠실야구장 은퇴식'에서 레전드 박철순이 헌사를 낭독하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 '잠실구장' 은퇴식을 거행했다.

두산은 12일 잠실구장에서 열린 2026시즌 정규리그 최종전 롯데 자이언츠전(4대7 패배)이 끝나고 슬픈 이벤트를 마련했다.

잠실구장은 올 시즌을 끝으로 철거한다. 잠실돔으로 다시 태어난다. 이날은 잠실에서 열리는 KBO리그 정규시즌 최후의 경기였다.

Advertisement

물론 포스트시즌 결과에 따라 공식전은 아직 남았다. 잠실을 홈으로 쓰는 두산과 LG 트윈스가 와일드카드 결정전을 치르게 되면서 최소한 준플레이오프까지는 잠실에서 경기가 열린다.

경기 종료 후 두산 선수단이 1루 관중석 앞에 도열했다. 성대한 불꽃놀이가 이어졌다.

Advertisement

두산은 2010년대 2000년대 1990년대 1980년대 레전드를 소환해 추억을 가슴 깊이 새겼다.

Advertisement

2010년대를 대표한 김재호는 "저는 10년 가까이 백업으로 기다렸고, 서른을 앞두고서야 주전 유격수가 됐다. 그리고 이 곳에서 두 번의 골든글러브 수상과 세 번의 우승 트로피를 들어 올렸다. 힘들고 포기했던 순간과 세상을 다 얻은 것 같은 기쁨의 순간 모두 이곳에서 함께했다. 제 21년 동안 한 팀, 한 자리. 내야 깊숙한 곳에서 던진 제 공이 수천 번 닿던 곳바로 이 곳이다. 그동안 고마웠고 감사했다"고 인사했다.

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 경기 종료 후 진행된 '잠실야구장 은퇴식'에서 레전드 김재호가 헌사를 낭독하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 경기 종료 후 진행된 '잠실야구장 은퇴식'에서 정재훈이 헌사를 낭독하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 경기 종료 후 진행된 '잠실야구장 은퇴식'에서 레전드 김형석이 헌사를 낭독하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

Advertisement

1980년대 스타는 박철순이었다. 박철순은 "제가 뛰던 그 때가 벌써 40여년 전이다. 그런데 놀랍게도 이곳은 그때와 별로 달라진 게 없는 것 같다. 다치고 구르고 울고 웃던 모든 순간들이 꽤 오래된 기억들일텐데, 이곳에 서니 마치 그때의 생생한 순간들이 눈앞에 떠오르는 것 같다. 제가 뛰었던 이곳에서 수많은 동료들 후배분들이 멋진 승부를 펼쳐왔다. 그 시간과 경험들이 쌓이고 쌓여서 베어스라는 훌륭한 팀이 되었다고 생각한다. 앞으로 더 좋은 환경을 위한 잠시만의 이별이라 생각한다"고 작별을 고했다.

김재호 정재훈 김형석 박철순이 홈플레이트를 들어 현재 두산 간판스타 양의지에게 전달했다. 선수단이 팬과 함께 새 구장으로 이전한다는 의미였다.

Advertisement

두산은 14일부터 이곳에서 '잠실 라이벌' LG와 와일드카드 결정전 격돌한다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com