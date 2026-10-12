'이게 죄송할 일?'…"불펜 못해 죄송" 손꼽을 정도로 희귀한 보직변경→어떻게 성공했나 [SC포커스]

SSG 랜더스 이로운. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

SSG 이로운. 사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "일찍 선발로 바꿀 걸 그랬냐고? 그건 결과론일 뿐"

지난 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 홈 최종전에서 6이닝 7탈삼진 1실점 퀄리티스타트(QS) 호투로 팀의 3대1 승리를 이끈 우완 영건 이로운(22). 이로운 본인이 "홈에서 선발로 던져보고 싶다"고 벤치에 적극 어필했고 마침내 성사된 홈 선발 등판에서 깔끔한 호투로 홈팬들의 환호를 받았다.

올 시즌 이로운의 성적표는 '선발 전향' 전과 후로 극명하게 갈린다.

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시즌 초중반 불펜 필승조로 활약했던 이로운은 잦은 연투와 승계 주자 실점 속에 극심한 성장통을 겪었다. 하지만 9월 들어 코칭스태프의 결단으로 선발 투수로 옷을 갈아입자마자 물 만난 고기처럼 마운드를 지배하기 시작했다.

이례적인 경우다. KBO리그에서 선발에서 불펜으로 보직이 변경되는 일은 심심치 않게 일어나지만 불펜에서 선발로 바뀌는 경우도 흔치 않은데다 성공하기는 '하늘에 별따기'다.

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하지만 이로운은 숫자가 모든 것을 증명한다. 불펜 시절 40이닝을 던지는 동안 무려 25개의 볼넷을 내주며 제구 난조에 시달렸던 투수가, 선발로 전환한 뒤 5경기 28⅓이닝 동안 내준 볼넷은 단 5개에 불과했다. 반면 탈삼진은 28개를 솎아내며 볼삼비(탈삼진/볼넷 비율)가 무려 5.60까지 수직 상승했다.

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9월 한 달간 3경기에서 17⅔이닝을 소화하며 2승무패 평균자책점 1.53의 짠물 투구를 펼쳤던 이로운은, 정규시즌 선발 5경기에서 3승1패 평균자책점 3.49라는 완벽한 선발 체질을 뽐냈다. 5선발급을 넘어 2~3선발급 활약을 펼쳤다는 의미다.

SSG 이로운. 사진제공=SSG 랜더스

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물론 시련이 없었던 것은 아니다. 지난 3일 창원 NC 다이노스전에서는 4⅔이닝 7실점으로 흔들리며 프로 첫 선발 패전을 안기도 했다.

이로운은 "자극이 안 됐다면 거짓말이겠지만, 당시엔 볼넷을 남발하다 무너진 게 아니라 공격적으로 들어가다 안타를 맞았던 것이라 문제점이 너무 명확했다. 그래서 크게 의식하거나 위축되지 않고 오늘 경기에 집중할 수 있었다"고 담담히 말했다.

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이숭용 감독도 "지난 경기에 흔히 말해 한 번 '털렸던 것'이 본인에게 좋은 보약이 됐을 것"이라고 믿음을 보이며 "그렇게 호되게 당해봐야 스스로 부족함을 깨닫고 더 철저하게 준비하게 된다. 안정감 있는 경기 운영을 해줘야 본인도 자신감을 갖고 내년 시즌을 준비할 수 있다"라고 내다봤다.

선발 전향 후 5경기에서 거둔 성적이 워낙 뛰어나다 보니 '선발 전환 시점을 더 앞당겼어야 했던 것 아니냐'는 질문도 쏟아졌다. 하지만 이로운은 성숙한 태도로 고개를 가로저었다. 이로운은 "그건 어디까지나 결과론일 뿐이다. 나는 전혀 그렇게 생각하지 않는다"라며 선을 그었다.

이어 "올 시즌 팀에서 나에게 기대했던 보직은 원래 불펜 필승조였다. 그걸 제대로 해내지 못했던 것에 대해 여전히 죄송한 마음이 크다"라며 "그래도 시즌 막바지에 뒤늦게나마 제가 늘 꿈꾸고 하고 싶었던 선발로 보직을 바꿔 던질 수 있었던 것은 정말 감사하고 값진 경험이었다"라고 솔직한 속내를 털어놓았다.

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선발 투수의 매력과 무게감에 대해서도 짚었다. "확실히 중간 투수로 뛸 때보다 등판 루틴을 규칙적으로 지킬 수 있어 몸 관리에 좋다. 하지만 그만큼 한 경기를 오롯이 혼자 책임져야 한다는 중압감과 책임감이 훨씬 크다. 여전히 부족한 점이 많다는 것도 뼈저리게 느꼈다."

이로운은 내년 시즌 목표를 묻자 주저 없이 세 가지를 꼽았다.

"내년에는 프로 데뷔 후 처음으로 꼭 규정 이닝을 채워보고 싶다. 그리고 기회가 주어진다면 10승도 달성해 보고 싶다. 무엇보다 가장 큰 목표는 팀이 다시 가을야구에 진출하는 것이다. 더 많은 이닝과 투구 수를 버틸 수 있는 스태미나를 기르고, 볼카운트 싸움과 변화구를 더 정교하게 가다듬어 오겠다."

이로운은 올해 SSG가 거둔 가장 눈부신 수확이다. 150㎞ 강속구를 꾸준히 뿌릴 수 있는 스태미너와 선발 전환 후 단 5개의 볼넷만을 허용한 정교한 제구력, 그리고 단 1개의 홈런만을 내준 위기관리 능력까지 고려할 때 이로운은 내년 시즌 SSG 선발 로테이션 진입에 가장 가까이 다가서 있다.

SSG 이로운. 사진제공=SSG 랜더스

고재완 기자 star77@sportschosun.com